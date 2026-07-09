Grote commotie bij speler van RWDM die contract verbrak via wet van 78: nog bijlange niet in Champions League

De transfer van Manuel Verhaeghe naar het Oostenrijkse LASK is allesbehalve een uitgemaakte zaak. Hoewel verschillende media de overstap van de 18-jarige verdediger al als een vrije transfer aankondigden, is het laatste woord in dit dossier nog lang niet gezegd.

Verhaeghe verbrak zijn contract bij RWDM via de Wet van '78 en leek daardoor transfervrij op weg naar de Oostenrijkse landskampioen. LASK ging er ook van uit dat de jonge verdediger zonder transfersom kon worden vastgelegd.

Helemaal niet zeker dat Verhaeghe transfervrij kan vertrekken

Bij RWDM is intussen echter heel wat commotie ontstaan. De Brusselse club heeft het dossier grondig onderzocht en is daarbij op een aantal mogelijke fouten gestoten in de procedure en de communicatie rond de contractverbreking. Daardoor is het volgens bronnen dicht bij het dossier helemaal niet zeker dat Verhaeghe effectief transfervrij kan vertrekken.

RWDM is dan ook niet van plan de zaak zomaar te laten passeren. De club kan zich financieel moeilijk veroorloven om een van haar grootste talenten zonder vergoeding te zien vertrekken. De eventuele transfersom van Verhaeghe zou bovendien goed van pas komen om een deel van de schuldenberg weg te werken.

Discussies tussen RWDM en LASK

Intussen zitten RWDM en LASK wel met elkaar rond de tafel. Beide clubs voeren gesprekken om alsnog tot een oplossing te komen, maar van een definitief akkoord is voorlopig geen sprake.



Dat betekent ook dat de overstap van Verhaeghe naar Oostenrijk allerminst afgerond is. Hoewel de transfer al op verschillende plaatsen als een voldongen feit werd voorgesteld, kan het dossier de komende dagen of zelfs weken nog een heel andere wending krijgen. Er zal dus nog heel wat water naar de zee moeten vloeien vooraleer de jonge verdediger daadwerkelijk speler van LASK wordt.