OFFICIEEL: Westerlo verkoopt verdediger voor miljoenenbedrag

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KVC Westerlo ziet opnieuw een belangrijke pion vertrekken. Emin Bayram staat op het punt om de overstap te maken naar Başakşehir. De Turkse verdediger levert de Kemphanen ongeveer vijf miljoen euro op.