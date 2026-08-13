LIVE Transfernieuws 13/8: Yari Verschaeren heeft nieuwe club
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OFFICIEEL: Yari Verschaeren heeft nieuwe club
Yari Verschaeren heeft zijn nieuwe club gevonden. De 25-jarige aanvallende middenvelder maakt transfervrij de overstap van Anderlecht naar Sampdoria. De Belgische spelmaker tekende in Genua een contract tot 2029.
Verschaeren volgt Meijer naar Sampdoria
Sampdoria, een traditieclub die momenteel uitkomt in de Serie B, maakte de komst van Verschaeren officieel bekend. De Italiaanse club kende de voorbije jaren financieel moeilijke tijden en probeert nu opnieuw de weg omhoog in te slaan. Daarbij krijgt Verschaeren een contract voor drie seizoenen. Jesper Fredberg, voormalig sportief directeur van Anderlecht, is er momenteel de sportieve baas.
Nieuwe JPL-tandem in Genua
Verschaeren zou sinds woensdagavond in Genua verblijven voor zijn medische testen. Kort daarna werd zijn transfer officieel aangekondigd. Eerder maakte Sampdoria ook al de komst van Bjorn Meijer van Club Brugge bekend. De twee spelers uit de Jupiler Pro Leage zwaaiden samen de Italiaanse supporters toe en vormen zo een opvallende 'Belgische' tandem bij de club. Voor Verschaeren begint daarmee een nieuw hoofdstuk na zijn jarenlange periode bij Anderlecht.
OFFICIEEL Bjorn Meijer weg bij Club Brugge
Bjorn Meijer zet na vier seizoenen bij Club Brugge een nieuwe stap in zijn carrière. De 23-jarige Nederlandse verdediger trekt naar het Italiaanse U.C. Sampdoria. Meijer kwam in april 2022 over van FC Groningen en groeide uit tot een vaste waarde bij Blauw-Zwart.
Over alle competities heen speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge. Daarin was hij goed voor 8 doelpunten en 17 assists. Zijn periode in Brugge leverde hem bovendien een indrukwekkend palmares op: twee landstitels, één Beker van België en twee Belgische Supercups.
Nieuwe uitdaging in Italië
Ook internationaal maakte Meijer stappen. Hij werd meermaals geselecteerd voor Jong Oranje en speelde in 2025 alle vijf wedstrijden op het EK Onder 21, waar Nederland de halve finales bereikte. Na vier seizoenen Club Brugge zet de verdediger zijn carrière nu verder bij Sampdoria, dat uitkomt in de Italiaanse Serie B.
From Blue & Black to a new chapter in Italy. 🇮🇹— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 12, 2026
Bjorn Meijer verlaat Club Brugge en trekt naar het Italiaanse U.C. Sampdoria. Good luck, Bjorn! 🤝
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𝗕𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗧𝗢 𝗕𝗝𝗢𝗥𝗡 💙#ForzaDoria 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/npVE1hFldf— U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 12, 2026
.@sampdoria le prime immagini di Meijer a Genova pic.twitter.com/PbYVoberVT— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 12, 2026
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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