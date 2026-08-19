JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland
Foto: © photonews
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FCV Dender EH treedt dit seizoen aan in de Challenger Pro League. De Kadavers zullen het daarbij moeten stellen zonder Mohamed Berte. De aanvaller verkast naar Polen.

Lorenz Lomme

JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

We schreven al dat verschillende JPL-clubs de situatie van Berte in de gaten hielden. De speler zag volgens Sacha Tavolieri wel iets in een terugkeer naar de Jupiler Pro League, maar Polen is nu zijn bestemming geworden, ondanks verschillende aanbiedingen van KV Kortrijk op maandag.

Berte tekent voor KS Cracovia, de huidige nummer negen in de Poolse competitie. De speler werd al voorgesteld op de officiële kanalen van de club. Berte zet zijn kribbel onder een contract tot medio 2029, met optie op een bijkomend jaar.

Volgens Transfermarkt vangt Dender 500.000 euro voor de transfer. In 2024 hadden de Kadavers de aanvaller nog gratis overgenomen van KV Oostende.

FCV Dender EH zal het komende seizoen aantreden in de Challenger Pro League. De Kadavers zullen het daarbij mogelijk moeten stellen zonder één sterkhouder die interesse geniet uit de Jupiler Pro League.

Berte deed er alles aan

Dender voetbalde in 2025/26 vrijwel het hele seizoen achter de feiten aan. Het werd laatste in de Relegation Play-offs en moest daardoor barragewedstrijden afwerken tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in 1B. Dat was SK Lommel.

De Limburgers wonnen thuis met 3-2 na twee late goals van Ralf Seuntjens en Zalán Vancsa. Mohamed Berte was de auteur van de tweede bezoekende goal. Ook in de terugwedstrijd deed de aanvaller van Dender er werkelijk alles aan om zijn ploeg in eerste klasse te houden.

Een schitterende omhaal

Hij kopte eerst op de paal, maar vooral zijn schitterende omhaal op de lat in de extra tijd zinderde nog lange tijd bij Dender. Het bleef echter 0-0, waardoor niet Dender, maar wel Lommel dit seizoen mag aantreden in de JPL.

Maar zakt Berte wel mee  naar de Challenger Pro League? Volgens Sacha Tavolieri is de kans groot dat hij dat niet doet. De transferexpert weet dat Berte openstaat voor een transfer naar een club uit de Jupiler Pro League. Verschillende clubs houden zijn situatie in de gaten. Tavolieri vermeldt er wel niet bij welke teams precies interesse tonen.

Contract tot midden 2027

De 24-jarige Berte liet zich tegen Lommel opmerken en zou zomaar in eerste klasse kunnen blijven. De speler heeft nog een contract tot midden 2027, waardoor Dender voor de keuze staat: hem nu laten gaan en cashen of de speler houden en samen de promotie proberen af te dwingen. Berte lijkt alvast de laatste optie te verkiezen.

Marktwaarde van 650.000 euro

Geïnteresseerde clubs moeten volgens Transfermarkt 650.000 euro op tafel leggen. Dender maakt bij een verkoop sowieso winst, omdat het de speler in 2024 zelf gratis overnam van KV Oostende. Berte speelde in zijn carrière ook voor FC Den Bosch (huur).

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