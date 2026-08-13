‘Dortmund wil opnieuw toeslaan in JPL, maar Club Brugge weigert (voorlopig) mee te werken’

Borussia Dortmund heeft Carlos Forbs op de radar. De 22-jarige flankaanvaller van Club Brugge kende een sterk seizoen en wordt inmiddels ook gevolgd door Bayer Leverkusen en Atlético Madrid. Blauw-zwart wil hem voorlopig niet laten gaan.

Dortmund meldt zich voor Forbs

Carlos Forbs heeft zich na één seizoen bij Club Brugge nadrukkelijk in de kijker gespeeld. Volgens informatie uit het buitenland toont Borussia Dortmund interesse in de Portugese winger, die ook door Bayer Leverkusen en Atlético Madrid wordt gevolgd. Eerder werden Fiorentina en het Turkse Besiktas aan de aanvaller gelinkt.

Volgens clubwatcher Çinar Yücekurt heeft Besiktas al te horen gekregen dat Forbs niet te koop is. “De Belgische club liet Besiktas weten dat de aanvaller niet te koop is”, aldus Yücekurt. Club Brugge wil de 22-jarige Portugees dus behouden, ondanks de toenemende belangstelling.

Contract tot 2029

Forbs ligt bij Club Brugge nog vast tot de zomer van 2029. De West-Vlamingen haalden hem in juli 2025 weg bij Ajax voor naar verluidt ongeveer acht miljoen euro. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt inmiddels gestegen tot 20 miljoen euro.

Club Brugge zou volgens de aangeleverde informatie echter pas willen praten vanaf een vraagprijs van ongeveer 30 miljoen euro. Dat betekent dat een eventuele transfer de investering in Forbs ruimschoots zou kunnen overtreffen.

Sterke prestaties in Brugge

Forbs maakte in 2025/26 een duidelijke sportieve doorbraak. Volgens FotMob kwam hij in de Belgische competitie tot 8 doelpunten en 8 assists in 2.816 minuten. Zijn gemiddelde rating bedroeg 7,36.





Ook Europees liet hij zich gelden. Tegen Barcelona in de Champions League scoorde Forbs tweemaal en leverde hij een assist in het spectaculaire 3-3-gelijkspel.

Van Manchester City naar Club Brugge

Forbs werd op 19 maart 2004 geboren in Sintra en verhuisde als jonge tiener naar Engeland. Hij werd in 2015 opgenomen in de jeugdopleiding van Manchester City, waar hij uitgroeide tot een opvallende doelpuntenmaker.

In 2023 trok Ajax hem aan voor ongeveer 14 miljoen euro, exclusief bonussen die de transfersom tot 19 miljoen konden doen oplopen. Na een uitleenbeurt aan Wolverhampton Wanderers belandde hij uiteindelijk bij Club Brugge.

Bij Portugal verzamelde Forbs inmiddels interlands voor de U19, U21 en ook het A-elftal. FotMob noteert 16 U21-interlands en drie doelpunten, naast één A-interland.

Dortmund kent de Belgische markt bovendien goed: de Duitse topclub haalde deze zomer al de 18-jarige Konstantinos Karetsas weg bij KRC Genk voor een pakket van ongeveer 32 miljoen euro. Een nieuwe Belgische miljoenenaanwinst met Forbs zou dus zeker niet uitgesloten zijn, al wil Club Brugge hem niet lossen.