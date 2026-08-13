'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

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Cercle Brugge wil zich nog versterken en heeft zijn oog laten vallen op Tayo Adaramola. De 22-jarige Ierse linksachter staat onder contract bij Crystal Palace en zou na een reeks uitleenbeurten een nieuwe kans kunnen krijgen in België. Daarnaast staat groen-zwart ook dicht bij Prince Zagadou.





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