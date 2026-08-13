'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'
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Cercle Brugge wil zich nog versterken en heeft zijn oog laten vallen op Tayo Adaramola. De 22-jarige Ierse linksachter staat onder contract bij Crystal Palace en zou na een reeks uitleenbeurten een nieuwe kans kunnen krijgen in België. Daarnaast staat groen-zwart ook dicht bij Prince Zagadou.

Lorenz Lomme

‘Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

Cercle aast op Tayo Adaramola, maar ook Prince Zagadou (18). Dat schrijft transfexpert Sacha Tavolieri.

Zagadou is een Ivoriaanse jeugdinternational van LYS Sassandra, een club uit zijn thuisland. Cercle zou dicht bij de komst van de centrale spits staan. Het zou Zagadou in eerste instantie huren. Mogelijk is dat met het oog op een definitieve overname, als hij kan overtuigen.

Tavolieri omschrijft de aanvaller als een "opwindende aanwinst" voor de Vereniging, die woensdag al Abdoulie Manneh voorstelde. Cercle maakt zo werk van extra aanvallende versterking. Eerder haalde het ook al Joel Ndala bij Manchester City en Lucas Michal (huur) bij Monaco.

Cercle Brugge wil zich nog versterken en heeft zijn oog laten vallen op Tayo Adaramola. De 22-jarige Ierse linksachter staat onder contract bij Crystal Palace en zou na een reeks uitleenbeurten een nieuwe kans kunnen krijgen in België.

Cercle wil Adaramola naar Brugge halen

Cercle Brugge heeft volgens Engelse bronnen een bod van 700.000 euro uitgebracht op Tayo Adaramola. De Vereniging is op zoek naar een doublure voor linkerwingback Valy Konaté en ziet in de Ier een interessante kandidaat.

Een definitieve transfer lijkt echter niet het meest waarschijnlijke scenario. Adaramola zou vooral op zoek zijn naar stabiliteit en perspectief op langere termijn, nadat hij sinds 2020 liefst zes keer werd uitgeleend. Een nieuwe uitleenbeurt aan Cercle Brugge ligt daarom voor de hand, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Ontdekt in Dublin

Adaramola werd op 14 november 2003 geboren in Dublin uit Nigeriaanse ouders. Crystal Palace ontdekte hem in 2015 bij Saint Kevin Boys, waarna hij op twaalfjarige leeftijd naar de jeugdopleiding van de Engelse club verhuisde.

Sinds 2020 staat hij als prof onder contract bij Palace, maar zijn officiële debuut voor de eerste ploeg maakte hij nog niet. Zijn contractstatus is enigszins onduidelijk in de beschikbare bronnen: Transfermarkt vermeldt momenteel geen einddatum, terwijl eerder werd gemeld dat hij nog een jaar onder contract stond.

Zes uitleenbeurten

Adaramola werd achtereenvolgens uitgeleend aan Coventry City, RWDM, Stockport County, Bradford City, Leyton Orient en Sheffield Wednesday. Bij RWDM speelde hij in 2024 zijn eerste veertien wedstrijden op het hoogste niveau.

Tijdens het seizoen 2025/26 kwam hij uit voor Leyton Orient en Sheffield Wednesday. Bij Wednesday verzamelde hij volgens FotMob 1.332 speelminuten in de Championship, goed voor één assist en een gemiddelde rating van 6,78. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 800.000 euro.

Eerste interland voor Ierland

Ook internationaal maakte Adaramola dit jaar een belangrijke stap. Na jeugdinterlands voor Ierland U17, U19 en U21 werd hij in mei voor het eerst opgeroepen voor de nationale A-ploeg.

Op 16 mei maakte hij tegen Grenada zijn officiële debuut voor Ierland. Adaramola begon als titularis en speelde mee in de 5-0-overwinning.

Cercle Brugge zou volgens verschillende bronnen snel een beslissing over zijn komst willen. De overgang kan mogelijk al in de komende dagen worden afgerond.

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