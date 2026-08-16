"Er zit muziek in": Naar deze twee clubs kijkt JPL-analist enorm uit

De strijd in de Jupiler Pro League is ondertussen officieel en helemaal losgebarsten. Ondertussen zijn we al volop bezig aan speeldag 2. Rest de vraag: welke ploegen gaan er het verste raken dit seizoen? Het is nog maar de vraag hoe spannend het gaat worden.

Club Brugge is aan het seizoen begonnen met een knappe 6 op 6, terwijl Union SG op de tweede speeldag el meteen punten liet liggen tegen Zulte Waregem en daardoor nu al een achterstand heeft van twee punten op de leiders.

Elk puntenverlies kan dit seizoen dodelijk zijn. Geen halvering van de punten meer, geen play-offs meer. Gewoon een competitie van 34 speeldagen met 18 ploegen en elke wedstrijd die drie punten waard is. Zeer oldskool en dus op een totaal van 102 punten.

Club Brugge op 1, Union SG op 2 - en daarna?

Club Brugge was en is bij alle analisten de grote favoriet vooraf. Niemand die durft twijfelen aan de titelambities van blauw-zwart of denkt dat er een ander team hen nog maar een strobreed in de weg zou kunnen gaan leggen.

Union SG lijkt dan weer de ideale tweede te worden ook dit seizoen, al is de vraag hoe ze het vertrek van Khalaili gaan opvangen, wat er nog met Promise David gaat gebeuren en hoe ze de Europa League gaan verwerken dit seizoen.

RSC Anderlecht is stilaan iets aan het neerzetten met Sibierski en Bruno

Na Club Brugge en Union SG gaapt het grote gat. Geen enkel team gaat in de buurt komen van de top-2, zo klinkt het bij verschillende analisten. Al is niet iedereen dezelfde mening toegedaan, want Olivier Deschacht gelooft wél enorm in Anderlecht.





Kan Genk iets worden dit seizoen? Volgens Wim De Coninck alvast niet, want ze waren vorig seizoen al een ontgoocheling en ze zagen nu ook Kos Karetsas nog vertrekken. Veel beterschap lijkt er niet op komst te zijn bij De Limburgers.

Wordt Anderlecht (en niet Genk) de revelatie van het nieuwe seizoen?

En wat dan met RSC Anderlecht? Die ziet De Coninck wel meespelen voor de derde en vierde plaats. "Jonge gasten als Onia Seke en Nga Kana op de flank en Sikan en Cvetkovic in de spits, daar zit wel muziek in", aldus De Coninck bij De Zondag.

Rest de vraag wat de Finse international Antman kan doen in de Belgische competitie en of die hem beter zal liggen dan de Schotse. En het blijft ook uitkijken naar wat Technisch Directeur Sibierski nog allemaal gaat doen qua transfers.

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"Ik heb wel het gevoel dat ze met Bruno een goeie coach aanstelden, iemand die naar kwaliteit kijkt, niet naar namen, en die durft", meent De Coninck dat het wel eens goed zou kunnen komen met RSC Anderlecht dit seizoen.

De Europese League Phase is nochtans een mogelijke reden om Anderlecht (en STVV en mogelijk ook Gent) iets minder hoog in te schatten dan Genk, dat wél volop zal kunnen trainen elke week en zo aan de automatismen kan werken.

Er zit muziek in de jonkies van Anderlecht en Antwerp

De Coninck kijkt dan ook uit naar de jongelingen van Anderlecht, al ziet hij ook een rol voor die van Antwerp. “Naar die jonge gasten van Anderlecht. Ik hoop dat ze niet lijden onder de zeer hoge verwachtingen van de supporters. Ook bij Antwerp kijk ik uit naar de ontwikkeling van goeie jonge spelers als Dierckx, Renders en Verstraeten.”