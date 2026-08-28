Leko duidelijk over CL-loting en beladen clash met Gent: "Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro?"

Het is een drukke week op Jan Breydel. Club Brugge kent sinds donderdag zijn acht tegenstanders in de Champions League en krijgt zondag alweer een stevige opdracht voorgeschoteld. Dan trekt blauw-zwart naar KAA Gent voor een topper die voor Ivan Leko sowieso een extra lading heeft.

Leko ziet mogelijkheden

Bij het zien van de tegenstanders die Club Brugge in de League Phase van de Champions League treft, overheerst bij Leko vooral een positief gevoel. De coach beseft echter dat Club Brugge op zijn best zal moeten zijn om in Europa een rol van betekenis te spelen. Een mindere dag kan tegen de Europese top meteen afgestraft worden.

"Als we in de Champions League aan 120 procent zijn, kunnen we meedoen in de League Phase. Maar 90 procent zal absoluut niet volstaan. Dan krijg je een pak slaag", vertelt de Kroaat volgens Het Nieuwsblad.

Maradona en een gemiste droom

Toch kon Leko ook genieten van de loting. Vooral de verplaatsing naar Napels spreekt tot de verbeelding. Club Brugge mag zich straks opmaken voor een trip naar de stad die jarenlang in het teken stond van Diego Maradona.

Ook Stuttgart, Bodo/Glimt en Lens zijn volgens Leko interessante tegenstanders. Toch zat er voor de Club-coach nog één droomaffiche tussen die hij bijzonder graag had gezien. De Kroaat had gehoopt op een confrontatie met Real Madrid en José Mourinho. Die kwam er uiteindelijk niet.

“De reden waarom ik vandaag coach ben. Het mocht helaas niet zijn.”



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Eerst Gent, dan Europa

Veel tijd om van de Champions League te dromen heeft Leko echter niet. Zondag wacht alweer een belangrijke wedstrijd in de competitie. Club Brugge trekt naar KAA Gent voor de 'Slag om Vlaanderen'.

Voor Leko is dat bovendien geen gewone wedstrijd. Zijn vertrek uit Gent eind 2025 verliep bijzonder woelig en maakt de confrontatie met zijn voormalige werkgever extra beladen.

"Een match tegen Gent blijft voor mij speciaal", verwees hij naar zijn woelig vertrek eind 2025. "Maar bovenal blijft een confrontatie tussen Club en Gent bijzonder. Die match leeft al heel lang tussen beide supportersclans."

Geen zin in persoonlijke zaken

Leko werd vervolgens ook gevraagd of hij nog contact had met Sam Baro, maar daar wilde de Club-coach niet verder op ingaan. “Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro? Laat ons het maar over voetbal hebben. Ik praat liever niet over persoonlijke zaken."