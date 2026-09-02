Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af
Foto: © photonews
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Adriano Bertaccini blijft tot nader order bij Anderlecht, maar veel reden tot enthousiasme lijkt de aanvaller daar momenteel niet uit te kunnen putten. Terwijl paars-wit zich op verschillende posities stevig versterkte, zag de 26-jarige spits vooral concurrenten bijkomen. Een transfer naar het buitenland kwam er niet en dus wacht Bertaccini een bijzonder moeilijke strijd om nog aan speelminuten te komen.

Adriano Bertaccini blijft voorlopig speler van RSC Anderlecht, maar zijn perspectieven in het Lotto Park lijken na de zomermercato nog beperkter geworden. De 26-jarige aanvaller zag de concurrentie fors toenemen en een transfer naar het buitenland kwam uiteindelijk niet van de grond.

De in Charleroi geboren spits maakte vorige zomer voor 5,5 miljoen euro de overstap van STVV naar paars-wit. Hij werd toen gehaald met het idee om in een aanval met twee spitsen te functioneren, maar dat systeem kreeg bij Anderlecht nooit echt vorm. Bertaccini speelde afwisselend centraal, op de flank of moest tevreden zijn met een plaats op de bank.

Bertaccini krijgt weinig kansen bij Anderlecht

Sinds de start van het seizoen viel Bertaccini vijf keer pas in de slotfase in. Tegen RAAL La Louvière bezorgde hij Anderlecht met een doelpunt in de blessuretijd nog de overwinning, maar die beslissende actie leverde hem geen vaste plaats in de ploeg op. In de wedstrijd tegen Union bleef hij zelfs negentig minuten op de bank.

Als centrumspits is de concurrentie stevig. Danylo Sikan begon het seizoen met vijf goals in de Europa League, Mihajlo Cvetkovic vond al drie keer de weg naar doel en Tawfik Bentayeb was een uitgesproken keuze van sportief directeur Antoine Sibierski, die hem nog kende van zijn periode bij ESTAC Troyes.

Ook op de flanken is de ruimte beperkt. Met Oliver Antman en Marten Winkler kwamen er twee nieuwe wingers bij, terwijl Lukas Ambros eerder als nummer tien wordt beschouwd. De 17-jarige talenten Joshua Nga Kana en Jayden Onia Seke zetten ondertussen hun eerste stappen bij de A-kern. Anderlecht investeerde samen ongeveer acht miljoen euro in Antman en Winkler, waardoor het logisch is dat ook zij speelminuten zullen krijgen.

Voor Bertaccini betekent dat dat hij nog meer naar achteren lijkt te schuiven in de hiërarchie. Zijn entourage zocht deze zomer dan ook naar een oplossing, maar de financiële voorwaarden van Anderlecht bleken voor geïnteresseerde clubs te hoog.

Bertaccini Adriano
© photonews

Servette, Schalke en Hertha haakten af

FC Servette was de voorbije weken een van de meest concrete pistes voor Adriano Bertaccini. De Zwitserse club legde een voorstel voor aan Anderlecht, maar paars-wit wilde alleen meewerken aan een betaalde uitleenbeurt van één miljoen euro, met een aankoopoptie van drie miljoen euro.

De gesprekken sleepten ongeveer drie weken aan. Anderlecht bleef tot het einde hoog inzetten, waarna Servette besloot om andere opties te bekijken.

Ook Schalke 04 informeerde volgens onze informatie naar de voormalige aanvaller van RFC Luik. Een betaalde uitleenbeurt was bespreekbaar, maar de Duitsers kregen te horen dat er een aankoopoptie van vier miljoen euro en een doorverkooppercentage van 20 procent op tafel moest komen. Voor Schalke, dat tijdens de volledige zomermercato slechts 2,5 miljoen euro uitgaf, was dat financieel niet haalbaar.

Hertha Berlijn toonde eveneens interesse, maar botste op dezelfde voorwaarden. De club uit de Duitse hoofdstad schakelde uiteindelijk door en haalde Gustaf Nilsson binnen. CSKA Moskou was nog een mogelijke bestemming, al speelde de Russische club dit seizoen geen Europees voetbal en vormt de geopolitieke context een duidelijke drempel.

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