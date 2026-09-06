LIVE - Speeldag 5 JPL: Balikwisha wil opnieuw doorbreken
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De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 5 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Balikwisha wil opnieuw doorbreken
Michael-Ange Balikwisha is dit seizoen opnieuw opgedoken in de Jupiler Pro League. De aanvaller had geen toekomst meer bij Celtic en keerde op huurbasis terug naar België, waar hij bij KAA Gent zijn carrière opnieuw op de rails wil krijgen na een moeilijke periode in Schotland.
De voormalige speler van Standard en Antwerp moet zich in de Gentse kern opnieuw bewijzen. Balikwisha wil vooral weer ritme opdoen en het plezier in het voetbal terugvinden.
Balikwisha geniet van zijn terugkeer op het veld
Balikwisha verliet Antwerp destijds door de grote poort voor een avontuur bij Celtic, maar zijn passage in Glasgow draaide anders uit dan gehoopt. De 24-jarige offensieve speler maakt het seizoen nu af bij KAA Gent, dat in de uitleenbeurt ook een aankoopoptie liet opnemen.
Onder zijn nieuwe trainer kreeg Balikwisha al twee invalbeurten, tegen Club Brugge en OH Leuven. Die eerste speelminuten betekenen veel voor hem.
"Het doet enorm veel deugd om opnieuw op het veld te staan. Ik ben een speler die van het spel houdt en op een voetbalveld moet staan. Wat er ook gebeurt, ik vind het prachtig dat ik opnieuw de grasmat kan betreden. Ik ben gelukkig dat ik hier ben", vertelde Balikwisha aan Het Nieuwsblad.
Een nieuwe kans bij KAA Gent
De keuze voor de Buffalo's was volgens Balikwisha geen toeval. Gent speelt Europees voetbal, terwijl de speler de Belgische competitie door en door kent. De club volgde zijn situatie bij Celtic ook al een tijd.
"KAA Gent is een club die Europees speelt en natuurlijk ken ik de Belgische competitie heel goed. De club had mijn situatie ook nauw opgevolgd en wilde echt dat ik mijn carrière hier opnieuw zou lanceren", aldus Balikwisha. Hij wil nu meer speelminuten gaan genereren bij de Buffalo's. Te beginnen tegen Cercle Brugge ...
Dit zegt Zorgane na match in zijn achtertuin
Union SG heeft een bijzonder sterke zaak gedaan op het veld van Charleroi. De Brusselaars wonnen in het Mambourg en blijven daardoor alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League.
Voor Adem Zorgane werd het een avond met een extra lading. De Algerijnse middenvelder keerde voor het eerst terug naar Charleroi, de club waar hij vier jaar actief was. Hij drukte meteen zijn stempel op de wedstrijd en werd na afloop uitgeroepen tot Man van de Match.
Zorgane beslissend tegen zijn ex-ploeg
Union kwam al vroeg op voorsprong. Na twaalf minuten zette Zorgane druk op Mohamed Koné, die de bal vervolgens ongelukkig in eigen doel werkte. Charleroi knokte zich daarna terug in de partij en draaide de achterstand zelfs om met twee doelpunten.
Toen Union achterstond, nam Zorgane opnieuw verantwoordelijkheid. De middenvelder maakte de gelijkmaker en gaf zijn ploeg weer geloof. Uiteindelijk trok de RUSG de wedstrijd alsnog naar zich toe, met drie punten als beloning voor de Brusselaars.
“Ik mis het om hier te spelen, in mijn oude tuin”, vertelde Zorgane na afloop bij DAZN. “Ik heb hier vier jaar gespeeld en enorm veel plezier beleefd. Ik draag nu andere kleuren, maar het blijft even fijn om hier te voetballen. Het was een speciale wedstrijd voor mij.”
“Mijn instinct sprak”
Met zijn goal leverde Zorgane een opvallende bijdrage in een lastig duel. “Je moet durven. Ik weet dat ik daar nog aan moet werken”, aldus de Algerijn. “Vaak geef ik liever de laatste pass, maar vandaag sprak mijn instinct. Zo help ik mijn ploeg aan de drie punten.”
De ex-Carolo had ook lof voor zijn voormalige team. “We speelden tegen een heel goede ploeg aan de bal, met een sterke organisatie. Je ziet dat ze vertrouwen hebben en in een goede flow zitten. We hadden het moeilijk, maar na de rust hebben we dat goed beheerd.”
“Ik blijf supporter van Charleroi”, besloot Zorgane. “Voor Union wens ik uiteraard ook het beste, voor alle spelers en supporters.”
Essevee lanceert speciaal shirt om 25 jaar te vieren
"Memories worth a touch of silver", aldus Zulte Waregem in een persbericht dat gedeeld werd via onder meer Facebook. "Een Zilveren jubileum vraagt om een shirt in stijl. Onze iconische momenten die mee onze clubgeschiedenis hebben geschreven en bij supporters nog steeds tal van herinneringen oproepen."
"Het third shirt is vanaf nu verkrijgbaar via onze webshop en vanaf dinsdag in de Essevee Shop." Ideaal om ook meteen mee aan de slag te gaan richting de Vlasico, de derby in het Guldensporenstadion tegen KV Kortrijk? Het shirt mag er in ieder geval meer dan zijn.
De vermoedelijke opstellingen voor Standard - Antwerp
Met acht punten op twaalf voor Standard en zeven voor Antwerp staan zaterdagavond twee ploegen in vorm tegenover elkaar op Sclessin. De wedstrijd op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League begint om 20.45 uur.
Standard bouwt verder op vertrouwde defensie
Vincent Euvrard lijkt weinig redenen te hebben om zijn basiself stevig door elkaar te schudden. Matthieu Epolo blijft normaal gezien onder de lat, met voor hem de defensieve vier die ook aan het begin van het seizoen het vertrouwen kreeg: Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko en Gustav Mortensen.
Vermoedelijke opstellingen Standard - Antwerp
Standard: Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Drammeh, Abid - Ayensa.
Antwerp: Nozawa - Schelfhout, Van Helden, Tsunashima, Tuypens - Salah, Scott, Dierckx, Somers - Porozo, Frey.
Zien we jonkie Standard snel op het veld?
Vincent Euvrard heeft op zijn persconferentie deze week gesproken over zijn linkerflank. "Uiteraard is er Tobias Mohr, die daar vorig seizoen al gespeeld heeft. Maar ook Noa Sy. Hij werd opgeleid als middenvelder en centrale verdediger, al zou hij in het centrum misschien wat lengte en fysieke kracht missen." De 19-jarige Sy lijkt wel dicht bij een rol als eerste vervanger van Mortensen te staan.
Euvrard ziet in de jonge speler een bruikbaar profiel, ondanks het feit dat hij nog niet in het eerste elftal uitkwam. "Hij heeft nog niet bij de A-kern gespeeld, maar hij blijft wel bij ons. Dat zegt veel over zijn potentieel. Hij kan links centraal in een verdediging met drie spelen, of op de linkerflank in een viermansdefensie", verklaarde de Standard-coach.
Euvrard ziet voldoende defensieve oplossingen
Sy heeft in dat opzicht enkele gelijkenissen met Henry Lawrence. De Engelsman past in het hybride systeem van Standard en kan op meerdere plaatsen achterin uit de voeten. Zijn profiel verschilt wel duidelijk van dat van Mortensen, die meer aanvallende impulsen brengt.
Of Sy snel zijn debuut maakt, zal afhangen van de prestaties van Mortensen en de tactische noden van Euvrard. De Deense linksback maakte tijdens de competitiestart nog niet altijd een geruststellende indruk, waardoor een kans voor Sy op korte termijn zeker niet uitgesloten lijkt.
LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk
Union haalde met Dylan Aquino er op de valreep nog een aanvaller bij. De Argentijn kwam over van Lanús en kostte 7 miljoen euro. Tegen Sporting Charleroi (nu zaterdag) is hij meteen speelgerechtigd.
Union-coach David Hubert schat zijn kwaliteiten in. "Ik heb hem al een paar trainingen aan het werk kunnen zien", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.
"Hij is enorm explosief. Korte beentjes en erg stevig, met een goeie individuele actie en prima schot en voorzet. Hij speelt met de blik naar voren." Dat laat het beste verhopen voor Union.
Zulte Waregem schrijft brief richting KV Kortrijk
Zulte Waregem en KV Kortrijk nemen het dit seizoen opnieuw tegen elkaar op. Nadat eerst Zulte Waregem twee seizoen in de Challenger Pro League speelde en daarna KV Kortrijk eentje, zitten beide teams nu terug in de Jupiler Pro League. Dit weekend staat de eerste Vlasico op het programma in het Guldensporenstadion.
Om dat te vieren heeft Zulte Waregem een mooie brief geschreven voor KV Kortrijk. Over hoelang het geleden is, over hoe ze er naar uitkijken nog eens een derby tegen elkaar te kunnen spelen en over hoe graag ze die natuurlijk ook willen winnen. Geniet gerust mee van de beelden die ervan gemaakt werden:
LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord
RSC Anderlecht ontvangt zondag KRC Genk in wat een van dé affiches is van speeldag 5. Paars-wit heeft een druk programma en speelde donderdag nog thuis tegen KV Kortrijk.
Het won die wedstrijd met 1-0, maar coach Vitor Bruno deed achteraf zijn beklag. Anderlecht zou – door zijn Europese verplichtingen – veel minder voorbereidingstijd hebben dan zijn tegenstanders. "Union had vijftien dagen om zich op ons voor te bereiden, terwijl wij maar één dag hadden. Nu heeft Kortrijk de hele week gehad", klonk het.
Jess Thorup, de coach van KRC Genk, denkt er het zijne van. "Elke Belgische club zou dolgraag Europees spelen. Dus klagen over het drukke programma... Wat moet ik ervan zeggen? Het is zijn keuze om het aan te halen", wordt de Deen geciteerd door Het Laatste Nieuws.
Krijgt Nsimba meer speelminuten bij Standard?
Bruny Nsimba lijkt een van de spelers die snel meer speeltijd kan verzamelen. Euvrard twijfelt naar eigen zeggen geen seconde aan de kwaliteiten van de aanvaller, al verliep zijn invalbeurt tegen Cercle Brugge niet zoals gehoopt.
Vincent Euvrard gelooft in Nsimba
"Tegen de RAAL heeft hij wel getoond wat we van hem mogen verwachten. Hij is een goed aanspeelpunt, heeft de techniek om weg te draaien en een ploegmaat weg te sturen. Hij kan zelf diepgaan, is krachtig en snel, kan met de rug naar doel spelen en ballen doorkoppen. Hij is een heel complete spits."
Een volledige wedstrijd zit er voorlopig nog niet in voor Nsimba. "Een speler is pas echt klaar wanneer je niet meer hoeft na te denken over zijn speeltijd, en zover staan we nog niet. Hij speelde nog geen zestig minuten, behalve in een oefenwedstrijd tegen onze U23. Als hij blessurevrij blijft, kan het wel snel gaan. In 2024-2025 speelde hij 39 wedstrijden onder mij zonder blessures. Het kan dus, maar hij moet opnieuw zijn ritme vinden."
Coach Antwerp spreekt over de komst van Vermeeren
Arthur Vermeeren is terug op De Bosuil. En hij zou dit weekend al meteen in actie kunnen komen. Bij de club zijn ze héél erg tevreden dat ze hem in huis hebben kunnen halen, zoveel is nu al duidelijk.
Arthur Vermeeren klaar om dit weekend te spelen
"Arthur speelt met diepgang, leest het spel goed, anticipeert op situaties en zorgt voor stabiliteit. Hij draait al enkele jaren mee aan de Europese top. Zijn ervaringen waren niet altijd succesvol, maar tegenslagen maken een speler ook sterker. Arthur is gegroeid als man. Hij kan hier een rolmodel zijn, ook al is hij nog maar 21.”
“Arthur kan niet alles alleen doen. Leading by example – het goede voorbeeld geven – is de rol die ik van Arthur verwacht, en hij ook van zichzelf. Arthur is fit en klaar om zaterdag te spelen", aldus coach Commper op zijn persconferentie, opgetekend door Het Nieuwsblad.
Hautekiet reageert op de geruchten
Ibe Hautekiet bleef gewoon op Sclessin. Nochtans werd de centrale verdediger de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan Lazio. Hautekiet reageerde donderdag op zijn persconferentie, twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp, zelf op de Italiaanse geruchten. De 24-jarige verdediger maakt zich echter weinig zorgen over een transfer die nooit echt concreet werd.
"Ik heb er wat over gesproken met mijn makelaar, maar er was niets concreet", vertelde Hautekiet. "Ik heb hem gezegd dat hij me alleen op de hoogte moest houden wanneer er een project voor honderd procent concreet was en er echt iets bewoog. Maar ik heb nooit iets gehoord."
Hautekiet hoorde niets concreet van Lazio
De interesse van Lazio zou hij uiteraard niet zomaar naast zich hebben neergelegd. "Lazio is een grote ploeg. Als zij concreet waren geweest, was het normaal geweest om te luisteren. Maar zolang het niet serieus wordt, denk ik er niet aan."
De verdediger is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de Luikse achterhoede. Sinds 28 november 2025 miste hij geen enkele competitieminuut meer. Vorig seizoen werkte hij de volledige negentig minuten af in de laatste 25 wedstrijden van de Pro League, waarna hij ook dit seizoen alle vier de eerste competitieduels volledig speelde.
Afkoopclausule van vijf miljoen euro
Dat er geen officieel bod kwam, verbaast Hautekiet dan ook niet echt. Zijn contract bij Standard bevat een afkoopclausule van vijf miljoen euro, een bedrag dat voor veel geïnteresseerde clubs een stevige drempel vormt.
"Ben ik verrast dat er niets concreet kwam? Nee", klonk het nuchter. "We weten dat mijn clausule goed is vastgelegd en vrij hoog ligt. Het is normaal dat Standard mij wil houden wanneer een club minder biedt dan die clausule. Als ze gelicht wordt, betekent dat dat de kopende club mij echt wil. Maar dat is niet gebeurd."
Euvrard beschouwt voor op pittige wedstrijd dit weekend
Standard ontvangt zaterdag Antwerp in een deels gesloten Sclessin. De Rouches zullen het nog zonder Timothé Nkada moeten doen, terwijl ook Andi Zeqiri nog niet klaar is voor een basisplaats. Toch ziet coach Vincent Euvrard steeds meer mogelijkheden in zijn aanvalslinie.
Zeqiri kan de komende weken een extra wapen worden voor Standard. De Zwitserse spits koppelt aanwezigheid in de zestien aan doelgerichtheid, maar heeft volgens Euvrard ook meer in zijn mars dan enkel afwerken.
"Zijn aanwezigheid in de zestien en zijn afwerking zijn zijn voornaamste kwaliteiten", vertelde Euvrard op zijn persconferentie. "Maar hij is ook sterk in de combinatie en in het spel. Hij kan van ver komen in de omschakeling, zoals bij zijn eerste wedstrijd voor Standard tegen... Dender. Daar vertrok hij van heel ver, dribbelde hij twee keer Kobe Cools en scoorde hij de goal die Standard de zege opleverde."
De trainer kon het niet laten om daar met een knipoog aan toe te voegen: "Een totaal onverdiende overwinning uiteraard." Euvrard zat die avond immers nog op de bank bij Dender, dat met 0-2 verloor.
Zeqiri is niet de enige optie naast Ayensa
De combinatie tussen Dennis Ayensa en Andi Zeqiri werkte eerder al behoorlijk goed, maar Euvrard wil zich niet vastpinnen op dat ene spitsenduo. Met Bruny Nsimba beschikt hij over nog een profiel dat voorin het verschil kan maken.
"We willen een duo vormen dat rendeert. Of dat Ayensa-Zeqiri, Ayensa-Nsimba of Nsimba-Zeqiri is, maakt niet uit. Op dit moment functioneren we goed in een 4-3-3, maar tijdens een wedstrijd kunnen we naar een 4-4-2 schakelen als we een doelpunt nodig hebben. Ook een 3-5-2 behoort tot de mogelijkheden."
De coach verwees daarbij naar een eerdere tactische opstelling die hem nog steeds bijblijft. "Volgens mij speelden we sinds mijn komst onze beste wedstrijd vorig seizoen tegen Club Brugge. We begonnen toen met Thomas Henry in de spits, Dennis Ayensa als een soort valse nummer tien en Marco Ilaimaharitra met Casper Nielsen voor de verdediging. Dat is eveneens een oplossing waar we naartoe kunnen. Welke spits er dan speelt, is minder relevant."
De Roeck gespot in het Westelse Kuipje: dit is er van aan
Dit weekend was Jonas De Roeck aanwezig in de tribunes van Het Westelse Kuipje. De ex-coach van KVC Westerlo werd gespot door supporters, die meteen ook dachten dat De Roeck mogelijk zou kunnen overnemen als Charaï eventueel de deur zou gewezen worden. Trainersbarometer-gewijs heeft die zijn start wel wat gemist.
Tot op heden is er echter helemaal niets van een mogelijke wissel aan. De coach is sinds zijn periode bij Club NXT deze zomer wel transfervrij, maar woont niet al te ver van het stadion in Westerlo. Andere fans merkten meteen op dat ook Jan Ceulemans in het stadion zat en dat ook hij dus niet T1 zal worden bij Westerlo binnen afzienbare tijd.
Charleroi wacht af in aanloop naar clash met Union SG
Sporting Charleroi moet nog even wachten op duidelijkheid over de straf na de incidenten tijdens de Waalse derby op Standard vorig seizoen. De Belgische Kamer van Arbitrage voor Sport (BAS) behandelde het dossier donderdagochtend, maar zal volgens Le Soir pas maandag een uitspraak doen.
Voor de wedstrijd van zaterdag tegen Union Saint-Gilloise heeft dat uitstel alvast geen gevolgen. De Carolo-supporters mogen gewoon aanwezig zijn in het Stade du Pays de Charleroi.
Charleroi-fans welkom tegen Union
Er was de voorbije dagen onzekerheid over de thuiswedstrijd tegen de Brusselse leider. Charleroi had eerder een effectieve wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd gekregen, aangevuld met drie voorwaardelijke duels zonder publiek.
De Zebra's gingen tegen die beslissing in beroep bij de BAS. Omdat het verdict aanvankelijk vlak voor de wedstrijd tegen Union kon vallen, was het voor de club onmogelijk om de organisatie van het duel tijdig vast te leggen.
Ondernemingsrechtbank gaf groen licht
De Ondernemingsrechtbank van Henegouwen, afdeling Charleroi, bracht maandag een oplossing. De rechtbank oordeelde dat Sporting niet kon wachten op een beslissing die mogelijk slechts twee dagen voor de aftrap zou worden meegedeeld.
Charleroi moest de ontvangst van Union onder normale omstandigheden kunnen voorbereiden. Daarom kreeg de club toestemming om de tribunes zaterdag open te stellen voor het publiek.
Uitspraak maandag verwacht
De zitting bij de BAS van donderdag was een volgende stap in het dossier, maar de definitieve beslissing volgt dus maandag. Dan wordt duidelijk of de federale straf voor Charleroi overeind blijft.
Mocht de BAS de wedstrijd achter gesloten deuren bevestigen, dan zal die sanctie worden doorgeschoven naar een volgende thuismatch. De confrontatie met Union Saint-Gilloise kan niet meer getroffen worden, aangezien de aanwezigheid van supporters voor zaterdag al is toegestaan.
Fikse tegenvaller voor STVV: speler meerdere weken out
STVV moet de komende weken een belangrijke aanvaller missen. Arbnor Muja viel woensdag geblesseerd uit in de inhaalwedstrijd tegen Union. Onderzoek moet de ernst van zijn blessure nog bevestigen.
Muja moest na de rust noodgedwongen naar de kant nadat hij zich had verstapt. De Albanese flankaanvaller greep meteen naar zijn hamstrings, wat voor de nodige ongerustheid zorgde binnen de Truiense club. Volgens Het Belang van Limburg wordt gevreesd voor een spierscheur. Een MRI-scan moet de komende dagen duidelijkheid brengen over de precieze diagnose en de herstelperiode.
De Meyer moet puzzelen
Voor coach Frédéric De Meyer komt het mogelijke langdurige uitvallen van Muja bijzonder ongelegen. De flankaanvaller was een belangrijke optie binnen zijn ploeg en dreigt nu meerdere weken aan de kant te staan.
STVV moet bovendien snel schakelen, want zaterdag wacht alweer een nieuwe opdracht. Dan ontvangen de Kanaries La Louvière.
Vincent Euvrard blikt vooruit op topper tegen Antwerp
Vincent Euvrard blikte twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp vooruit op de situatie vanuit de ziekenboeg bij Standard. De Luikenaars ontvangen de Great Old zondag op Sclessin, op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League. Daarbij gaf de coach ook een stand van zaken over nieuwkomer Andi Zeqiri.
De Zwitserse spits is nog niet inzetbaar tegen Antwerp, al lijkt zijn debuut niet lang meer op zich te laten wachten. "Hij heeft donderdag voor het eerst een volledige training afgewerkt, nadat hij woensdag al een deel van de training had meegedaan. Hij speelde in het begin van de voorbereiding in Polen, maar daarna veel minder. Voor zijn transfer kende hij ook een moeilijke week."
"Zijn fysieke tests waren goed, dus de basis is aanwezig. Alleen mist hij nog wedstrijdritme. Hij zou snel twintig tot dertig minuten kunnen spelen, maar voor deze wedstrijd is hij nog niet beschikbaar", aldus Euvrard.
Bruny Nsimba geeft Euvrard extra optie in de spits
Met de komst van Zeqiri wordt Bernard Nguene meer als flankaanvaller gezien. Daardoor beschikt Euvrard in de punt voortaan over Dennis Ayensa en Bruny Nsimba. Die laatste is volgens zijn trainer klaar om opnieuw minuten te maken.
"Bruny was goed aan zijn voorbereiding begonnen, maar kreeg tegen Duinkerke een kleine terugslag. Voor de wedstrijd tegen OH Leuven volgde nog een tweede kleine blessure, waardoor hij die match niet kon spelen. Bij zijn invalbeurt tegen Cercle zat hij nog wat onder zijn niveau, maar tegen de RAAL was hij al erg goed. Je voelt dat hij zijn beste niveau opnieuw begint te halen."
De voormalige aanvaller van Dender zal dus in de selectie zitten tegen Antwerp. "Hij is klaar om tussen de dertig en zestig minuten te spelen", verduidelijkte Euvrard.
Vijf afwezigen bij Standard tegen Antwerp
Dimitri Lavalée haalt de wedstrijdselectie dan weer nog niet. De verdediger trainde deze week nog niet mee met de groep, nadat hij opnieuw last kreeg aan de achillespees.
"Zijn revalidatie aan de knie was perfect verlopen. De laatste stap was negentig minuten spelen. Dat deed hij in een oefenwedstrijd tegen onze U23, maar daarna kreeg hij een ontsteking aan de achillespees. Daardoor blijft hij voorlopig buiten de groep. Na een lange blessure kunnen zulke kleine problemen voorkomen. We hopen hem snel weer te kunnen inzetten."
Naast Lavalée ontbreken ook Mohamed El Hankouri, Marco Ilaimaharitra en Josué Homawoo nog enkele weken in de Luikse ziekenboeg. Zeqiri maakt het vijftal af.
Toch kijkt Euvrard met meer vertrouwen naar zijn kern dan vorig seizoen. Standard beschikt volgens de trainer over meer alternatieven op de bank. Op de slotavond van de transfermercato verwacht hij overigens geen grote verrassingen. "Ik ga een rustige avond tegemoet, zonder verrassingen", besloot de T1 van de Rouches.
De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 5 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Het is een drukke week in ons land. Speeldag 3 was een gebroken speeldag en is op die manier nog niet helemaal voorbij. Donderdagavond spelen KAA Gent en OH Leuven nog tegen elkaar, net als RSC Anderlecht en KV Kortrijk.
Ondertussen is er op donderdag ook Transfer Deadline Day, waardoor we de hele dag voor u klaarzitten om u op de hoogte te houden van de laatste transfers. Maar ook speeldag 5 loert al om de hoek en vanaf vrijdag zitten we daar ook alweer voor klaar.
Danijel Milicevic kijkt KAA Gent in de ogen
En dus is het ook wat uitkijken naar welk nieuws er op dat gebied op ons zit te wachten. De eerste persconferenties en nieuwtjes richting het weekend en speeldag 5 zijn er inmiddels al. Danijel Milicevic ontvangt als assistent bij Cercle Brugge bijvoorbeeld ex-ploeg KAA Gent.
Bij de Buffalo's was hij even T1, maar werd hij iets meer dan een jaar geleden op de keien gezet ten gunste van Ivan Leko - of hoe het ook heel snel kan veranderen. De 40-jarige gewezen middenvelder van de Buffalo's kijkt nu uit naar de komst van zijn ex-club.
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Nieuwe avontuur bij Cercle Brugge bevalt Milicevic ten zeerste
"Sinds mijn vertrek is daar zoveel veranderd, zowel organisatorisch als sportief. Ik ken er nog slechts een handvol spelers. Mijn focus ligt nu volledig bij Cercle Brugge en bij de nieuwe opdracht die ik er vervul", is hij duidelijk in Het Laatste Nieuws.
"Ik ben hier in een warm bad terechtgekomen. Met mijn ervaring als speler en als trainer moet ik de vele jonge jongens hier begeleiden in hun groei naar de top. Een enorme uitdaging, waarin ik zelf ook heel veel hoop bij te leren."
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