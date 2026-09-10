Anderlecht onder vuur bij fans: Gent, Union SG, Club en STVV doen het anders - en OH Leuven?

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Bij RSC Anderlecht was er heel wat kritiek van de supporters op de ticketprijzen voor de Europa League. En dus was het tijd om toch even onder de loep te nemen wat de concurrentie gaat doen de komende weken en maanden. En dan valt er toch iets te zeggen voor de zaak.