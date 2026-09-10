Anderlecht onder vuur bij fans: Gent, Union SG, Club en STVV doen het anders - en OH Leuven?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Anderlecht onder vuur bij fans: Gent, Union SG, Club en STVV doen het anders - en OH Leuven?
Foto: © photonews
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Bij RSC Anderlecht was er heel wat kritiek van de supporters op de ticketprijzen voor de Europa League. En dus was het tijd om toch even onder de loep te nemen wat de concurrentie gaat doen de komende weken en maanden. En dan valt er toch iets te zeggen voor de zaak.

Aernout Van Lindt

OH Leuven verkoopt mini-abonnementen voor Champions League

Binnenkort nemen de vrouwen van OH Leuven het in de Champions League op tegen heel wat topploegen. In eigen huis komen aan Den Dreef in Heverlee het Engelse Chelsea FC, het Italiaanse AS Roma en het Deense HB Køge langs. Dat worden drie topwedstrijden voor de Leuvenaars, die een duidelijk plan hebben: ook dit seizoen de top-12 proberen te halen in de League Phase van de Champions League.

De Leuvenaars hebben inmiddels mini-abonnementen beschikbaar gemaakt via de eigen webstek. Die zijn al te koop vanaf 25 euro voor toch drie leuke wedstrijden, waaronder een mogelijke galawedstrijd tegen Chelsea dus.

Bij RSC Anderlecht was er heel wat kritiek van de supporters op de ticketprijzen voor de Europa League. En dus was het tijd om toch even onder de loep te nemen wat de concurrentie gaat doen de komende weken en maanden. En dan valt er toch iets te zeggen voor de zaak.

RSC Anderlecht neemt het in de Europa League de komende maanden op tegen een aantal leuke tegenstanders. In eigen huis krijgt het in het Lotto Park vier ploegen op bezoek, te beginnen met Olympique de Lyon al op 16 september in de Brusselse binnenstad.

Supporters Anderlecht boos om ticketprijzen in Europa League

Daarna komen ook nog RB Salzburg, Hoffenheim en Sunderland op bezoek. De supporters waren echter niet te spreken over het geld dat ze zouden moeten neertellen om de vier thuiswedstrijden te bekijken: meer dan 300 euro voor de beste tickets.

De supporters van Anderlecht beraden zich dan ook meteen over acties. Rest de vraag hoe het bij de andere clubs in de Europese competities dit seizoen gesteld is. En dan valt meteen op dat het daar toch wél een succes is.

Club Brugge: volledig uitverkocht voor Champions League

Voor Club Brugge was het natuurlijk iets makkelijker. De Champions League geeft toch altijd nog nét dat tikkeltje meer cachet. Met Aston Villa en Liverpool komen er twee absolute kleppers uit de Premier League op bezoek in Jan Breydel. 

En ook de wedstrijden tegen Lens en Bodo/Glimt zijn interessant. En kunnen ook 6 belangrijke punten opleveren die blauw-zwart zal moeten pakken als ze bij de top-24 willen raken voor het derde seizoen op rij. Het stadion is alvast (zo goed als) uitverkocht, want alle mini-abonnementen zijn de deur uit.

Het is een prima zaak voor blauw-zwart, dat ondertussen ook al mag beginnen uitkijken naar een groter, nieuw stadion. Dan kunnen de inkomsten ook in de Champions League alleen maar stijgen via de ticketverkoop.

Union SG: gematigde prijzen in Leuven, en wat met match tegen Beer Sheeva?

De tickets voor een mini-abonnement in Leuven voor Union SG in de Conference League liggen tussen de 95 euro en de 225 euro. In elke categorie liggen die prijzen dus duidelijk gematigder dan de prijzen van Anderlecht, die begonnen boven de 100 euro en eindigden boven de 300 euro.

De voorrangsperiode is ondertussen voorbij, waardoor iedereen bij Union SG volgens hun webstek kan gaan beginnen met het aanschaffen van de nodige tickets. Mogelijk dat zij er zo ook in slagen om Leuven uit te verkopen. En wat met de match tegen Beer Sheeva, die niet in Leuven mag plaatsvinden? Er wordt nog naar een plaats gezocht en anders zal er een financiële oplossing volgen.

KAA Gent en STVV spelen maar drie thuiswedstrijden in de Conference League

De vergelijking maken met STVV en KAA Gent is lastiger, aangezien zij een Europese beker lager spelen en bovendien maar drie thuiswedstrijden afwerken. De prijzen in Gent lopen van 40 tot 70 euro voor de drie wedstrijden tegen Brann, Aarhus en Rode Ster Belgrado.

En ook bij STVV zijn ze in gang geschoten. Daar kan vanaf woensdag 9 september een abonnement aangeschaft worden voor de wedstrijden tegen Tblisi, Brann en Ajax Amsterdam. De prijzen zullen woensdag ook op de site verschijnen.

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