'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

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Joaquin Seys blijft zich met zijn prestaties bij Club Brugge in de kijker spelen van buitenlandse topclubs. Manchester United heeft de Rode Duivel nog altijd nadrukkelijk op de radar en stuurde recent opnieuw scouts naar België om hem van dichtbij te bekijken.