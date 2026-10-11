KAA Gent lachende derde: Union SG ontsnapt aan erger tegen OH Leuven

Union Sint-Gillis heeft na de interlandbreak voor het eerst dit seizoen punten laten liggen. OH Leuven kwam in het Dudenpark verdiend op voorsprong, maar dankzij een own goal van doelpuntenmaker Davis Opoku redde de thuisploeg uiteindelijk toch nog een punt: 1-1.

Na drie weken zonder competitiewedstrijd keerde Union SG terug naar het Dudenpark. David Hubert moest daarbij stevig puzzelen tegen zijn ex-club OH Leuven, die hij bijna exact een jaar geleden verliet voor Sint-Gillis. Ondřej Kričfaluši, Rob Schoofs, Adem Zorgane, Ilan Hurtevent en Kevin Rodriguez waren allemaal niet beschikbaar.

Nohim Chibani verscheen daardoor voor het eerst aan de aftrap in de driemansdefensie, terwijl Darius Olaru opnieuw zijn plaats innam op het middenveld. Ook Timmy Simons kampte met een afwezige: Dani Van den Heuven ontbrak bij OHL, waar tweede doelman Kiany Vroman onder de lat stond.

OH Leuven straft zwakke start van Union af

De vele wijzigingen lieten zich meteen voelen bij Union. De thuisploeg begon nerveus, verloor vaak de bal en gaf OH Leuven al vroeg ruimte. Oscar Gil dook achter Chibani op, maar mikte zijn poging nog naast.

Enkele minuten later liep het wel mis. Wouter George vond opnieuw ruimte in dezelfde zone en bracht de bal laag voor doel. Davis Opoku werkte de voorzet vervolgens hoog in doel af: 0-1 na zeventien minuten.

Union vindt voor rust geen antwoord

Pas halverwege de eerste helft zorgde Union voor enig gevaar. Een scherpe voorzet van Guilherme werd bijna aangeraakt door Besfort Zeneli. In de herneming besloot Mofokeng nipt naast.





Daar bleef het voor de rust ook bij. OH Leuven voerde het plan van Simons bijzonder gedisciplineerd uit en had zelfs uitzicht op een tweede treffer. Opoku en Balikwisha maakten het Union vooral langs de linkerflank lastig, maar bij de pauze bleef het 0-1.

Patris voorkomt 0-2, Opoku helpt Union aan een punt

Na de rust toonde Union meer duelkracht. Biondic dwong Vroman al snel tot een knappe redding op een gekruld schot. Rond het uur greep Hubert in: Raul Florucz en Denzel De Roev kwamen in de ploeg voor Mofokeng en debutant Chibani.

Toch was de eerste grote kans daarna opnieuw voor de bezoekers. Robin Mirisola had aan de tweede paal de 0-2 voor het binnenwerken, maar Louis Patris redde op de lijn. Die fase zou het kantelpunt van de wedstrijd worden.

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Florucz schoot vervolgens twee keer naast, waarna Union op een gelukkige manier langszij kwam. Guilherme stuurde een voorzet richting achterlijn, maar Opoku werkte de bal bijzonder ongelukkig in zijn eigen doel. De man die OHL op voorsprong had gezet, zorgde zo ook voor de 1-1 in de 67e minuut.

Union trok daarna nadrukkelijk op zoek naar de winning goal. Florucz, Patris en Aquino kregen gevaarlijke ballen in en rond de Leuvense zestien, maar de afwerking ontbrak. In de slotfase maakte Patris het zichzelf nog moeilijker met een rechtstreeks rood karton na een veel te hoog geheven voet.

Met tien man ontsnapte Union zelfs nog aan een nederlaag, toen Pletinckx in de slotminuten naast kopte. Het blijft dus bij een eerste gelijkspel van het seizoen voor de Brusselaars, die het weekend afsluiten op de vierde plaats achter AA Gent, Club Brugge en Charleroi.