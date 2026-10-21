Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden
Foto: © photonews
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Wouter Vandenhaute geldt samen met Toby Alderweireld als een van de nieuwe sterke mannen bij Antwerp. Nochtans had hij ook kunnen instappen bij... Standard.

Een jaar na zijn vertrek bij Anderlecht is Wouter Vandenhaute opnieuw actief in het voetbal. De voormalige voorzitter van Sporting sloeg de handen in elkaar met Toby Alderweireld om Antwerp over te nemen van Paul Gheysens.

Ook Standard kwam ter sprake

Zijn komst op de Bosuil werd aanvankelijk niet overal enthousiast onthaald. Bij Standard had die weerstand mogelijk nog veel groter kunnen zijn.

Volgens informatie van Sacha Tavolieri werd Vandenhaute benaderd door Luciano D'Onofrio, eveneens een bekende naam in het Belgische voetbal. De piste was om samen te investeren en aandelen te verwerven in de Luikse club.

Volle focus op de Bosuil

Vandenhaute had zijn blik op dat moment echter al op Antwerp gericht en bedankte vriendelijk voor het voorstel. Hij werkte er zelfs aan om Axel Witsel naar de Bosuil te halen, al leverde die poging niets op.

Luciano D'Onofrio blijft intussen liever buiten de schijnwerpers opereren. De zoektocht naar nieuwe investeerders voor Standard biedt mogelijkheden, maar een geschikte partner vinden om daadwerkelijk door te pakken, blijkt geen eenvoudige opdracht.

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