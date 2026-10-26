Club Brugge staat nu echt tussen de grootheden en verbreekt eigen record

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Club Brugge staat nu echt tussen de grootheden en verbreekt eigen record
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft een belangrijke stap gezet in de UEFA-clubranking. Blauw-zwart is daarin voorbij twee Portugese grootmachten, FC Porto en Sporting CP, gegaan. Ook Tottenham sneuvelde en zo doet Club Brugge het ongezien goed. Nooit stonden ze hoger op de UEFA-ranglijsten.

De Belgische vicekampioen zou in een bijzonder scenario kunnen profiteren van een extra ticket voor het kampioenenbal. Als de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie al rechtstreeks kwalificeert voor de Champions League, komt er een plaats vrij voor de titelhouder van het kampioenenbal.

Dat ticket wordt dan doorgeschoven naar de hoogst gerangschikte club die zich via de kwalificatierondes moet proberen te plaatsen. Club Brugge maakt bij een tweede plaats in de eigen competitie grote kans om dat ticket dan in de wacht te gaan slepen.

Club Brugge op de veertiende plaats in Europa

Voor Club Brugge zou dat een troostprijs zijn, want uiteraard gaan ze ook dit seizoen gewoon vol voor de titel in de eigen competitie. Maar het maakt bovendien ook vooral duidelijk hoe goed Club Brugge eigenlijk écht bezig is, ook in de Champions League.

De overwinningen tegen Internazionale en Lens hebben geen windeieren gelegd. Daardoor staan ze nu ook al op de veertiende plaats op de UEFA-ranglijsten volgens de coëfficiënten. Daarmee zijn ze ondertussen alweer drie plaatsen gestegen.

De top-20 halen was al knap, de zeventiende plaats was een record. En nu is het dus een veertiende plaats. Boven Tottenham, Porto en Sporting Lissabon. De kloof met AS Roma is zeker niet onoverbrugbaar, daarboven is de kloof met de top-12 wel wat groter.

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