Héél zuinige overwinning voor Duivels tegen Servië, maar ook enkele interessante conclusies over Vermeeren, Debast en... Vranckx

De Rode Duivels hebben met het kleinste verschil gewonnen van Servië. Een oefenmatch die er heel anders uitzag dan de score doet vermoeden. De Duivels hadden constant overwicht tegen een (eveneens) B-elftal. En met iets meer efficiëntie had Openda de score heel wat hoger doen oplopen.

De bondscoach wou een paar dingen proberen. Wel, dat deed hij zeker en vast. Zeno Debast stond ineens op de rechtsback, een plaats die hij nog nooit eerder speelde. Theate en Al-Dakhil stonden centraal, Deman op links. Mangala en Tielemans kregen dan weer Vermeeren naast zich.

Een heel experimenteel elftal met Yannick Carrasco als kapitein en die had na exact één minuut en vijf seconden de 1-0 al tegen de netten gejaagd. Veel eer ook voor Openda die sterk druk ging zetten en zo de doelman tot balverlies dwong.

Tielemans verstuurt, Openda mist

Een goed begin dat aanvallend alvast geen vervolg kreeg. Gedurende een dik kwartier was de bal vooral op de helft van de Belgen, maar wel in Duivels bezit. De vier verdedigers tikten rond met Vermeeren en Mangala voor hen. De Serviërs zetten dan wel druk, maar geraakten enkel in balbezit als het leer diep gespeeld werd.

Niet echt aangenaam voor de toeschouwers (wij dus, want voor de rest was het stadion zo goed als leeg). Voor de rust had het minstens 2-0 of 3-1 moeten staan. Openda miste drie keer - na telkens een prachtige pass van Tielemans - voor doelman Rajkovic.

En aan de andere kant had Matz Sels geluk dat ex-Anderlecht-speler Djuricic enkel de paal wist te raken. Zonder het gevaarte - Romelu genaamd - in de spits is het natuurlijk moeilijker om kansen te creëren. Openda is meer een counterspits.

Vermeeren met een heel geslaagd basisdebuut

Maar het spel was niet slecht. Vermeeren deed alles in één tijd, de verdediging gaf amper iets weg, Debast is een alternatief op de rechtsback, Deman dweilde zijn flank af en invaller Vranckx liet zien dat hij echt een kans maakt op een EK-selectie. Dat zijn toch wel redelijk wat positieve punten.

Dat het allemaal niet spectaculair was... Tja, dat was ook niet echt de bedoeling. Combinaties, complementariteit en mentaliteit waren de elementen waar punten op werden gegeven door de bondscoach. Ook invaller Batshuayi liet een kans liggen op de 2-0. En Mitrovic deed hetzelfde met de gelijkmaker aan de andere kant. En er was ook nog een bal tegen de kruising waarbij Sels goed wegkwam.

Maar laten we zeggen dat de bondscoach in grote lijnen wel tevreden zal zijn. Al weten we niet of hij op basis van deze wedstrijd knopen kan doorhakken. De tweede garnituur van Servië is moeilijk een waardemeter te noemen.