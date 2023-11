Eddy Snelders hard voor nieuwe Rode Duivel: "Spel ging aan hem voorbij"

België nam het woensdag in Leuven op tegen Servië. Na een lange pot voetbal werd het uiteindelijk 1-0 voor de Rode Duivels door een doelpunt in minuut twee.

Het is moeilijk om het duel tegen Servië een referentiematch te noemen. De Servische coach gaf voor de wedstrijd al aan dat ze met hun hoofd bij de match van zondag tegen Bulgarije zijn.

Toch zag Eddy Snelders dat een van de nieuwste Rode Duivels niet op niveau zat. "Vermeeren vond ik in vergelijking met zijn wedstrijden bij Antwerp dan weer minder aan de bal komen", vertelde Snelders bij Sporza.

"Het spel ging een beetje aan hem voorbij", is Snelders streng. "Was het daarom slecht? Zeker niet. Maar uitmuntend? Dat evenmin. Ach, Tedesco wil die mannen ongetwijfeld een beetje in de picture zetten om hun vertrouwen op te krikken, maar als analist ga ik daar niet in mee."