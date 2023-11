Van 'twijfelgeval' onder Martinez naar 'onbetwiste titularis' onder Tedesco: zelfs Trossard krijgt hem niet uit de ploeg

Er zijn van die dingen in het voetbal die soms niet echt logisch klinken. Toen Yannick Carrasco nog wekelijks uitblonk bij Atlético Madrid moest hij vechten voor zijn plaats bij de Rode Duivels. Nu hij in de zandbak speelt, is hij incontournable geworden.

Yannick Carrasco speelde tegen Servië zijn 71ste interland en was voor de gelegenheid zelfs kapitein. Met zijn 30 jaar was hij immers de oudste op het veld aan de kant van de Belgen. Sinds Tedesco overnam van Martinez is hij slechts één match niet gestart, die tegen Oostenrijk. Toen mocht hij wel al bij de rust invallen voor Openda.

Status Carrasco is veranderd

Carrasco is blijkbaar één van de eerste namen die Tedesco op zijn papier zet. Dat was niet zo onder Martinez. Daar moest hij al dikwijls eens tevreden zijn met een statuut als invaller of als bankzitter die zelfs geen minuten kreeg.

Het was ook een moeilijker systeem voor Carrasco, die mee moest gaan verdedigen als wingback. Niet meteen zijn meest favoriete bezigheid. Onder Tedesco moet hij ook wel druk gaan zetten, maar niet aan zijn eigen achterlijn. Het is hoe hij ook speelde bij Atlético.

Trossard achter zich

En als Jérémy Doku bij de Duivels in de ploeg staat, schuift hij gewoon op naar het centrum, in steun van Romelu Lukaku. Je zou zeggen dat Leandro Trossard, toch een belangrijke speler bij Arsenal, daar meer in beeld zou komen, maar ook na zijn transfer naar Al-Shabab is Carrasco daar de eerste keuze.

Aangezien hij ook de aanvoerdersband mocht dragen, ziet het er niet naar uit dat die status snel zal veranderen. "Ik vertelde hun dat er geen vriendschappelijke wedstrijd was en dat we deze wedstrijd moesten spelen als een finale", zei Carrasco over zijn speech voor de match. Tedesco zal het graag horen...