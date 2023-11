Eddy Snelders weet dat Loïs Openda afziet: "Hopelijk volgt snel een keerpunt"

Woensdag speelde België een oefeninterland tegen Servië. Domenico Tedesco kreeg de kans om wat wijzigingen te maken, en deed dat ook.

Zo kreeg Loïs Openda ook zijn kans terug in de basis. Hij kon wel weer niet de netten doen trillen. Dat gebeurde onder Tedesco zelfs nog niet.

"Openda heeft zijn spoken bij de Duivels niet kunnen verjagen", weet Eddy Snelders te zeggen volgens Sporza. Snelders zag dat Openda goed meedraaide, maar dat hij wel echt had moeten scoren.

"Van de vier goeie mogelijkheden mochten er zeker twee in, vond ik. Pas op: Openda creëert vaak zelf mee kansen door zijn diepgang en snelheid, maar de finesse in de afwerking van bij zijn clubs ontbreekt. Ook tegen Oostenrijk en op het EK voor beloften was dat het geval. Hopelijk volgt er snel een keerpunt", besluit Snelders.