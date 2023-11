Marc Degryse ziet Rode Duivel helemaal opstaan na 1-0 overwinning: "Dat is wat ik van hem wil zien"

De Rode Duivels speelden woensdagavond een oefeninterland tegen Servië. Het werd een krappe 1-0 overwinning voor België.

Marc Degryse zag een erg goede Vermeeren op het veld staan. "Arthur Vermeeren etaleerde zijn polyvalentie weer. Hij leest het spel goed en zet hoog druk. Zo trekt hij de rest van de ploeg mee, dat zie ik wel graag", vertelde Degryse bij HLN.

Ook Tielemans, die afgelopen interlands flink op de korrel werd genomen, vond Degryse goed spelen. "Maar het was het duo Tielemans-Openda dat voor het meeste gevaar zorgde", gaat Degryse verder. "Youri Tielemans was echt wel op niveau, je merkt dat hij zich beter in zijn sas begint te voelen bij Aston Villa."

"Hij stuurde Openda drie keer goed weg en dat waren niet de makkelijkste ballen. Met veel gevoel getrapt en telkens volgde daar een goede mogelijkheid uit. Dit is de Youri Tielemans die ik wil zien bij de Rode Duivels", besluit Degryse.