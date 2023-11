Vroeger dan verwacht: "Dan maakt Alderweireld al zijn comeback bij Rode Duivels"

De Rode Duivels trekken volgend jaar naar het EK in Duitsland. Er werd al enkele keren geopperd om Toby Alderweireld opnieuw in de selectie op te nemen.

Toby Alderweireld kondigde zijn afscheid aan bij de Rode Duivels, waar liet wel meteen weten dat hij ter beschikking staat als de bondscoach hem nodig heeft.

De voorbije maanden was duidelijk te horen dat heel wat mensen Alderweireld terug bij de Rode Duivels willen. Ook analist Filip Joos ziet dat helemaal zitten.

“Ik geloof weer in Alderweireld centraal naast Vertonghen. Op het WK waren ze goed. En die laatste haalt nu écht weer niveau. En je mag ook die pass van Alderweireld niet vergeten”, klinkt het in 90 Minutes.

“Zonder afbreuk te doen aan de rest. Ze zijn supergoed op elkaar ingespeeld, ze zijn allebei zeer verstandig, ze zijn aan de bal zeer goed. Wat we toch weer zullen moeten doen. Want we zijn echt geen ploeg die achteruit kan gaan hangen.”

En volgens Joos moeten we niet wachten tot het EK in juni zelf. De analist ziet Alderweireld al weer bij de Rode Duivels zitten voor de oefenmatch tegen Engeland in maart 2024.