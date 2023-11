Stad Brussel neemt zijn verantwoordelijkheid en neemt nu wél maatregelen voor wedstrijd tegen Azerbeidzjan

De wedstrijd tussen België en Servië kon niet doorgaan in het Koning Boudewijnstadion door de hevige regenval. Nu wordt er alles aan gedaan zodat de wedstrijd tegen Azerbeidzjan wel in Brussel door kan gaan.

De afgelopen dagen viel er enorm veel regen, dat hebben ze in Brussel ook duidelijk gevoeld. Omdat het drainagesysteem niet werkte én omdat er geen zeil over het veld was gelegd, kon de wedstrijd tegen Servië niet in Brussel doorgaan.

Dan maar in Leuven, zonder supporters. Om dit nu nog eens te voorkomen leent de stad Brussel het zeil van Sporting Anderlecht. Dat zeil is donderdagochtend op het veld van het Koning Boudewijnstadion gelegd.

Volgens Pierre Clam, directeur van de sportdienst van Brussel, gaf aan dat "er geen enkele druppel water mag vallen op het veld" bij Sporza.