Frank Raes is er zeker van: "Hij gaat mee naar het EK in Duitsland"

De Rode Duivels speelden woensdagavond tegen Servië. Het werd een nipte 1-0 overwinning voor België, met enkele spelers die positief opvielen.

Eén van die spelers was Arthur Vermeeren. Dat zag Frank Raes ook. "Vermeeren valt eigenlijk nooit door de mand, ook niet op dit niveau. Hij is heel rijp voor zijn leeftijd. Ondanks een aarzelend begin speelde hij ook nu weer een goede match. Altijd simpel, bijna altijd juist", vertelde hij bij Gazet Van Antwerpen.

"Hij doet me soms denken aan Frenkie de Jong. Hij heeft er fysiek ook wat van weg, dat heeft er misschien ook wel iets mee te maken."

Raes is er dan ook zeker van dat Vermeeren meegaat naar het EK in Duitsland. "Ach, ik ben er zeker van dat Vermeeren er op het EK in Duitsland zal bij zijn. Een basisplaats is misschien nog wat te hoog gegrepen."

"Volgens mij zijn Onana, Mangala en De Bruyne op het middenveld de drie vaste pionnen van Tedesco. Maar Vermeeren is heel all-round. Hij kan op de drie posities op het middenveld uit de voeten. En het is een leider", besluit de analist.