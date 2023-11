Arthur Vermeeren zorgde voor leuke primeur bij Rode Duivels sinds Steven Defour

Voor Arthur Vermeeren was het zijn eerste basisplaats ooit bij de Rode Duivels. Tegen Oostenrijk maakte hij al zijn eerste minuten onder Domenico Tedesco, maar dat waren er slechts drie.

Door die eerste basisplaats zorgde hij meteen voor een leuke primeur. Hij was de jongste speler die mocht starten bij de Rode Duivels, sinds Steven Defour in 2006, zo'n 17 jaar geleden.

Arthur Vermeeren was woensdag 18 jaar en 281 dagen oud. Een mooi begin om veel caps te verzamelen voor het goudhaantje van Antwerp.

The youngest Devil in the starting 11 since Steven Defour in 2006. 18 years & 281 days old. 👏 #WirSchaffenDas pic.twitter.com/OXvas5jiB6