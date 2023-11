Oud-bondscoach René Vandereycken ziet huidige bondscoach grote fouten maken: "Tedesco is te ver gegaan"

België kon woensdag niet overtuigen tegen Servië, maar won wel nipt met 1-0. Geen referentiematch, maar wel een kans voor Domenico Tedesco om spelers uit te testen.

Volgens René Vandereycken heeft Tedesco zelfs te veel uitgetest. "Deze wedstrijd was een gelegenheid om een aantal dingen uit te proberen, maar in mijn ogen is bondscoach Tedesco daarin te ver gegaan en heeft hij te veel zaken ineens veranderd", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Als je drie tot maximaal vier nieuwe spelers had ingepast, dan had je meer kunnen leren over die nieuwe spelers en hoe ze in de ploeg zouden kunnen functioneren."

Ook met posities was Tedesco flink aan het puzzelen, vooral verdedigend. Theate speelde niet meer rechtsachter en Debast kwam plots als linksachter in de basis.

"Bovendien stonden een aantal spelers dan nog eens op een ongebruikelijke positie. Ik had al lange tijd centraal achterin eens de combinatie Debast-Vertonghen willen zien, omdat ze automatismen hebben van bij Anderlecht, maar nu Debast speelde, was Vertonghen er niet bij", merkt Vandereyecken op.