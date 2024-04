Beukt Beerschot de poorten naar Jupiler Pro League open of doet Oostende grote stap richting redding?

Op de eerste degradant is het voorlopig nog wachten in mogelijk spannende play-downs, maar de eerste promovendus kan wél al gekend zijn zondagavond. Als Beerschot weet te winnen in Oostende, dan is de promotie een feit.

Bij Beerschot kijken ze met argusogen naar de resultaten van zaterdagavond. Doordat Dender won van Deinze, kunnen ze de titel ook na dit weekend nog niet vieren. Maar door de puntendeling van Lommel tegen Seraing kan de top-2 wél verzekerd worden. Matchday. 🟡🔴⚔🟣⚪



Vandaag nemen onze Beren het op tegen KV Oostende. Bij winst stellen onze Mannekes promotie naar de Jupiler Pro League veilig.#WeAre13 #MHM pic.twitter.com/Sv3fkXMxBC — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) April 7, 2024 En die top-2 gaat dit seizoen rechtstreeks over van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League. Bij een overwinning komen ze op 56 punten, zeven meer dan Lommel. Dat is met nog twee speeldagen te gaan niet meer in te halen. Deze week waren er al geen spelerinterviews meer op Beerschot, omdat er toch de nodige gezonde spanning is. Coach Dirk Kuyt liet op zijn persconferentie dan weer verstaan dat hij nog geen champagne wilde koud zetten. Voeten laten spreken Eerst maar even die promotie effectief afdwingen: "Wij moeten onze voeten laten spreken en onze job uitvoeren. Het kan nog altijd verkeerd aflopen. Winnen moeten we sowieso, wat de andere resultaten ook zullen zijn op zaterdag", gaf hij onder meer aan. Overigens: ook voor Oostende (26) staat nog heel wat op het spel. Het zag Seraing (25) een puntje dichterkomen en kan dus zeker de punten ook goed gebruiken als het zich wil redden in de Challenger Pro League dit seizoen.