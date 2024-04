Beerschot heeft iets gedaan wat eigenlijk onmogelijk is geworden: "Dat moet een doorn in het oog zijn"

Als je de moderne coaches hoort, zou Beerschot eigenlijk niet weer in 1A kunnen staan. Het credo van veel trainers is: kijk naar de budgetranking en als je beter gepresteerd hebt dan de stand daarin, heb je het goed gedaan. Wel, dan heeft Beerschot het héél goed gedaan.

Beerschot heeft alle grote clubs in de Challenger Pro League een lange neus gezet. Niemand die hen helemaal bovenaan verwacht had op het einde van het seizoen. Die eer was voor andere clubs weggelegd.

"Chapeau dat ze dit op het Kiel, toch met beperkte financiële middelen, hebben kunnen realiseren", aldus analist Patrick Goots in GvA. "Voor clubs als Zulte Waregem of Lommel, die toch met heel andere budgetten werken, moet dit een doorn in het oog zijn."

"Beerschot staat nu toch al een tijdje te koop. Hopelijk kan deze promotie geïnteresseerde overnemers definitief overhalen. Dat lijkt me nu plots toch net iets makkelijker."

Beerschot zal die overnemer echt nodig hebben. "Want laten we eerlijk zijn: zonder centen in de Jupiler Pro League spelen, dat wordt een moeilijk verhaal."

"De club zal ongetwijfeld ook met de huidige spelers willen verdergaan, maar in elke linie is er uiteraard ook versterking nodig. Hoe dan ook: België heeft er volgend seizoen weer twee superderby's bij. Daar kijk ik echt naar uit.”