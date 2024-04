🎥 📷 Dolle Beerschot-taferelen in Oostende: "De fans zijn de club, wij zijn maar passanten"

Dolle vreugdetaferelen in Oostende. Na het laatste fluitsignaal werden de 1000 uitsupporters van Beerschot meteen betrokken in een grandioos feest. De titel is nog niet binnen, maar de promotie naar de Jupiler Pro League mocht meteen gevierd worden. Alleen maar blije gezichten dus bij De Mannekes.

"De 1000 uitsupporters bewijzen mee het potentieel van deze club", liet Dirk Kuyt zich ontvallen op de persconferentie na de wedstrijd in Oostende. "Dit is een mooie prestatie, al willen we nu ook nog zo snel mogelijk die titel pakken."

De liefde voor de fans was ook bij diverse spelers groot. In de kleedkamer bouwden ze een groot feestje, maar niet na eerst meer dan een kwartier buiten te blijven feesten met de supporters. Die bleven braaf in hun uitvak, een bewuste keuze - het echte feest volgt op Het Kiel binnen twee weken.

© photonews

"De supporters zijn de club. Sommigen staan hier al tientallen jaren. Spelers zijn vaak passanten. Natuurlijk zijn we dus ook blij voor hen. Het was een felbevochten overwinning, maar we hebben het collectief gedaan", was Ryan Sanusi - al aan zijn vijfde seizoen bij Beerschot bezig - uitermate tevreden.

Alles gegeven voor de club en de fans

"We hebben alles gegeven voor de club en de fans", pikte Thibaud Verlinden in. "Het is goed dat ik snel kan scoren, maar wie scoort maakt in deze niets uit. Het was echt zotte ambiance met de supporters en in de kleedkamer."

"Velen hebben dit nog nooit meegemaakt. Het doet enorm veel deugd om nu te kunnen vieren. Maar daarna gaan we vol op de wedstrijd in Beveren om zo snel mogelijk ook de titel te pakken", aldus de goalgetter van dienst duidelijk.