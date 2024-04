Gilles De Coster geniet nog na van promotie Beerschot al heeft hij ook nog wat te zeggen over afgekeurd doelpunt van KV Oostende

Beerschot is sinds de overwinning op het veld van KV Oostende zeker van de promotie naar 1A. Er werd al goed gevierd ondertussen.

Beerschot won met 1-2 van KV Oostende en verzekerde zich zo van de promotie. Wie daar nog heel blij mee is, is Gilles De Coster. De Challenger Pro League was en is al een heel seizoen razendspannend en dat zag ook De Coster die grote fan is van Beerschot.

"Het is een vreemd, golvend seizoen geweest", vertelde Gilles De Coster bij Sporza. "Op een bepaald moment dacht ik dat Deinze weg was, Zulte Waregem leek in het begin te freewheelen. Dat is allemaal gekeerd. Pas de laatste weken had je bij ons het gevoel dat het echt aan het gebeuren was."

Bijna stak KV Oostende nog een stokje voor het feest van Beerschot, maar hun late gelijkmaker werd al dan niet onterecht afgekeurd. "KV Oostende-Beerschot was gisteren eigenlijk een perfecte samenvatting van ons seizoen."

"Met erg sterke momenten, maar die laatste 15 minuten toonden dat er nog werk is. Er volgt zelfs nog een gelijkmaker die volgens mij onterecht afgekeurd wordt, dat lijkt me het geluk van een kampioen."

"Over een heel seizoen staan we bovenaan, dan is dat natuurlijk nooit toeval. In die zin verdienen we de promotie, al is er wel nog veel werk richting volgend jaar", besluit De Coster.