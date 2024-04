"Dit is groter dan de club, dit is van maatschappelijk belang voor de stad Antwerpen": Beerschot-voorzitter lyrisch na promotie én komt met feestplannen

Beerschot heeft een feestje mogen bouwen in Oostende. De meest nuchtere man in het verhaal was misschien wel voorzitter Francis Vrancken. "Dit is een belangrijk maatschappelijk gegeven, ook voor de hele stad."

Volgend seizoen speelt Beerschot opnieuw in de Jupiler Pro League. De promotie mocht gevierd worden na een 1-2 zege in Osotende. "We hebben veel teleurstellingen gehad de voorbije jaren, maar ook veel mooie momenten", aldus voorzitter Vrancken in een eerste reactie in de catacomben van de Diaz Arena.

"Door de commotie en de spanning van de laatste minuten was het misschien nog een iets grotere bevrijding. Deze promotie is fantastisch, maar we willen ook de titel pakken en dan uitpakken met een groots feest."

"De feestelijkheden zijn gepland op 19 april, als we op Het Kiel kunnen vieren. Dan willen we de kampioenenbeker in de lucht kunnen steken. We moeten misschien op Beveren gelijkspelen (lacht)? Neen, we willen die titel zo snel mogelijk pakken."

Plannen wijzigen?

"Het was mooi dat er 1000 fans waren hier in Oostende en dat is al een eerste feestje, maar het echte feestje is dus voor 19 april. Dan willen we dat doen voor 12.000 man. Want dit is heel belangrijk voor de supporters en voor de stad. Dit is groter dan de club, dit is een maatschappelijk gegeven."

De supporters bestormden het veld niet in Oostende - ook dat is mogelijk voor 19 april. "Normaal gezien was er vandaag niets voorzien op Het Kiel, dat hadden we ook vooraf zo gevraagd om de focus te houden. Maar misschien moeten we nu onze plannen toch wat wijzigen ..."