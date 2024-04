Méér dan gram gehaald: "Ze zeiden dat we zelfs de top-6 niet zouden halen"

Thibaud Verlinden zorgde voor de belangrijke 0-1 voor Beerschot op bezoek bij KV Oostende. De Mannekes mochten door de 1-2 zege aan de Belgische kust de promotie naar de Jupiler Pro League vieren. En dus zijn ze collectief trots bij de club.

Thibaud Verlinden was een van de trots jongens: "Wie scoort, dat maakt niet uit. We zijn altijd positief gebleven en hebben er het maximale uitgehaald", aldus de goalgetter van dienst. De ambiance was er dan ook naar in de kleedkamer.

En zeggen dat er vooraf het seizoen de nodige twijfels waren omtrent Beerschot: "In de analyses werd zelfs gezegd dat we de top-6 niet zouden gaan halen. Dan is het knap dat we nu al de promotie beet hebben voor de Jupiler Pro League."

"We speelden met jongens die zogezegd niet goed genoeg waren, nu willen we ook nog de titel gaan pakken", wil hij spreken van een mogelijke kers op de taart de komende weken. Met dank ook aan coach Dirk Kuyt.

Dirk Kuyt bracht vechtlust bij

"HIj heeft ons vechtlust bijgebracht, maar elke coach heeft zijn ding bijgebracht. We hebben een sterk collectief. De toekomst is wel nog onzeker, ik hoop dat Beerschot een overnemer kan gaan vinden naar volgend seizoen toe."

"Ik wil echt dat Beerschot een overnemer vindt. Voor mij persoonlijk? Ik weet nog niet wat de toekomst gaat brengen, er is nog onzekerheid. Ik heb moeilijke jaren achter de rug en het is mooi dat ik de promotie kon helpen verwezenlijken."