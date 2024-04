KV Oostende met een prikje richting het Professional Refereeing Departement

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij KV Oostende is hun afgekeurd doelpunt van tegen Beerschot nog niet helemaal verwerkt. Dit laten ze met een knipoog blijken op X.

Beladen slot

Het was een beladen slot van de wedstrijd tussen KV Oostende en Beerschot. Beide ploegen hadden graag de bal op de strafschopstip gezien en Van Daele van KV Oostende trapte de bal onbegrijpelijk naast. Helemaal op het einde van de partij werd het doelpunt van Henderson van KV Oostende nog afgekeurd.

Onbegrip bij Brent Laes

KV Oostende speler Brent Laes haalde na de wedstrijd uit naar de arbitrage tijdens de wedstrijd. Brent Laes van KV Oostende haalt uit naar arbitrage na nederlaag tegen Beerschot: "Dit is echt niet meer normaal!"

KV Oostende gaat hierin mee al doen ze dit wel met een knipoog.

Professional Refereeing Departement

Wekelijks worden er één of meerdere VAR momenten besproken door Frank De Bleeckere. Deze week was dit uit Westerlo tegen KAA Gent.

Omdat er in de Challenger Pro League geen VAR aanwezig is, maakte KV Oostende met een knipoog het Professional Refereeing Departement even attent op.