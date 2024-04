Brent Laes van KV Oostende haalt uit naar arbitrage na nederlaag tegen Beerschot: "Dit is echt niet meer normaal!"

Een zure nederlaag voor KV Oostende tegen Beerschot. Zeker omdat de gelijkmaker in het slot werd afgekeurd.

Bijna de gelijkmaker

In het slot van de partij maakte Henderson de 2-2, maar het feest ging niet door. Het doelpunt werd namelijk niet goedgekeurd omwille van buitenspel. Zowel de Oostendse tribunes als de bank stond in vuur en vlam.

Er vielen enkele kaarten en in het tumult geen Vinck zelfs een tweede gele kaart. Brent Laes van KV Oostende reageerde furieus tegenover Het Nieuwsblad.

Dit is echt niet meer normaal

“Dit blijft nazinderen”, zuchtte Brent Laes. “Dit is echt niet meer normaal. Men gunt het ons blijkbaar niet. We verdienden echt die gelijkmaker, maar elke fase werd in ons nadeel gefloten. Dat is zuur en onaanvaardbaar. We hebben ons lot nog altijd in eigen handen, maar dit punt tegen de leider werd ons gewoon afgepakt.”

“Het is moeilijk om dit trainers en spelers te blijven uitleggen”, aldus sportief directeur Nils Vanneste. “Ze kunnen dit niet langer plaatsen en accepteren. Soms is het ook niet evident. We kregen al een mail van een ref die zich verontschuldigde voor een fout. Toen we dit aankaartten bij de bond, werd men boos omdat die ref dit niet had mogen doen.”