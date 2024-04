Sportief Manager van KV Oostende bezorgd: "Ik hoor hier en daar stemmen die beweren dat Seraing het op een akkoordje zou kunnen gooien met de buren van SL16"

KV Oostende heeft afgelopen weekend met 1-2 verloren van Beerschot. Alweer een heel zure nederlaag voor de Kustboys, al hebben ze nog alles in eigen handen daar.

KV Oostende strijdt nog steeds tegen de degradatie. De club heeft echter wel nog steeds zijn lot in eigen handen. Er volgen nog twee wedstrijden, een tegen Patro Eisden en een tegen SL 16.

KV Oostende telt 26 punten terwijl Seraing voorlaatste staat met 25 punten. Er zal dus ook naar de concurrentie moeten gekeken worden. Seraing neemt het op tegen SL 16, dat al gedegradeerd is.

Nils Vanneste, Sportief Manager van KV Oostende, zou echter wel heel opvallende geruchten hebben opgevangen. "Ik hoor hier en daar stemmen die beweren dat Seraing het op een akkoordje zou kunnen gooien met de buren van SL16 maar daar geloof ik niets van", vertelde hij op de clubwebsite.

"Die jonge gasten van Standard willen zich ook tonen en zullen niet zomaar de punten te grabbel gooien, lijkt mij. Ik kan niet geloven dat een opleidingsploeg, waarvan alle spelers de A-kern van Standard of een algemene profcarrière ambiëren, er niet vol zou voor gaan", gaat hij verder.

Hoe dan ook heeft Oostende alles nog in eigen handen. "Dit zou toch een enorme deuk geven aan hun carrièreplannen. Ach, we hebben alles in eigen handen. Als we twee keer winnen, zijn we sowieso zeker."