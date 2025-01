LIVE: Neemt STVV op Stayen revanche tegen KRC Genk in beker?

KRC Genk en STVV spelen een Limburgse derby als hun eerste wedstrijd van het jaar. Ook meteen een heel belangrijke.

Nu we al bij de kwartfinales zijn aangekomen van de Croky Cup begint het serieus te worden. Iedere club droomt van de finale op de Heizel en van een Europees ticket.

Er zal dinsdagavond in ieder geval één Limburgse club naar de halve finale gaan. STVV ontvangt KRC Genk op Stayen.

De twee rivalen speelden dit seizoen al twee keer tegen elkaar. In de Cegeka Arena won Racing met 3-2. Op het kunstgras van Stayen hadden ze het heel wat moeilijker.

Toen eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel, na de late gelijkmaker van Genk. Die herinneren we ons allemaal nog wel, want er was heel wat over te doen.

Bangoura werkte het leer toen met de hand binnen, maar de VAR beschikte niet over degelijke beelden om correct te kunnen oordelen over de fase. Bij STVV zullen er ongetwijfeld revanchegevoelens meespelen...