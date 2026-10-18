Datum: 18/10/2026 18:00
Competitie: Beker van België
Speeldag: Ronde 7
Stadion: Olympische Stadion (Kiel)

LIVE: Beerschot-stunt in de maak! Anderlecht 2-0 achter op het Kiel en met tien man...

Anderlecht kan zich geen nieuwe misstap veroorloven. Na de bijzonder zure nederlaag bij Dinamo Zagreb moeten de Brusselaars zondag alweer aan de bak in de Croky Cup. Op bezoek bij Beerschot is winnen de enige opdracht. Een uitschakeling zou niet alleen een streep door de bekerambities betekenen, maar ook de druk op Vítor Bruno en zijn ploeg verder opvoeren.

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Tijd   74' 57" 
Johan Walckiers vanuit het Olympisch Stadion
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75
  Gele kaart voor Thelo Aasgaard
72

Goal 		Doelpunt van Mohamed Anas Haj
Anderlecht loopt op een vlijmscherpe counter. De bal komt voor en Vula ziet zijn schot nog gekeerd door Heekeren, maar de doelman kan de bal niet pakken en Anas duwt de rebound binnen.
71
 Anderlecht wil een strafschop, maar de armen van Govaers waren wel degelijk tegen zijn lichaam.
71
  Gele kaart voor Léo Pétrot
70
 Vervangen Ludwig Augustinsson
Ingevallen Tristan Degreef
70
 Vervangen Mats Rits
Ingevallen Glenn Claes
69
 Vervangen Dennis Gyamfi
Ingevallen Milan Govaers
69
 Vervangen Ilias Koutsoupias
Ingevallen Mihajlo Cvetkovic
64
 Maamar heeft zich laten vangen door Anas Mohamed. Die smeerde hem eerder al geel aan en verhinderde nu dat hij snel een vrije trap kon nemen. Zijn duw werd meteen bestraft met een tweede geel.
60
 "En in den douche is 't oek plezant", zingen die van Beerschot.
60
 Maamar duwt zijn tegenstander en krijgt zijn tweede geel. Oerdom!
59
  2e gele kaart voor Ali Maamar
58
 Anderlecht probeert weer heel veel, maar er komt letterlijk niks uit. Het zit potdicht voor het doel van Popp. Van ideeën is er ook weer geen sprake.
49
 Heekeren moet weer een schot van Vula keren. Benieuwd hoe lang het gaat duren vooraleer Bruno ingrijpt.
48
 Anderlecht trekt meteen in de aanval. Winkler probeert de bal naar de kruising te draaien, maar die mist hij wel met enkele meters.
46
 Vervangen Toshio Lake
Ingevallen D'Margio Wright-Philips


Scheidsrechter 		Rust


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Statistieken 1e helft

Balbezit

40
60

Aanvallen

45
52

Gevaarlijke aanvallen

20
35

Totaal schoten

3
8
0 1     4 0
0 2 4 0

Schoten op doel

2
4

Schoten naast/over doel

1
4
2 Hoekschoppen 2

44
 Maamar nu wel met een hard schot over.
43
 Naar wat zijn we ook weer aan het kijken bij Anderlecht? Er komen geen ideeën of gerichte loopacties. Beerschot heeft het verdedigend niet zo moeilijk.
42
 Bentayeb kopt naar doel, maar gekeerd.
38
 Anderlecht, dat is veel proberen met weinig resultaat. Er is nog geen enkele vloeiende aanval uitgekomen. Maamar illustreert dat hier door een voorzet pardoes over de achterlijn te sturen.
35
  Gele kaart voor Mario Stroeykens
34
 Lake haalt hard uit en niet eens zo slecht. De bal vliegt een half metertje over.
30
 Maamar met de goeie voorzet, maar Rits is als eerste op de bal en keilt weg.
27
 Van Eenoo duikt naar een voorzet en als hij er zijn hoofd kan tegenzetten is het 2-0. Maar het wordt zijn hand en dus gaat het feestje niet door.
21

Goal 		Doelpunt van Mohamed Anas Haj
Beerschot verdiende het intussen wel. Na een hoekschop valt de bal voor de voeten van Anas Haj en die vindt het gaatje door het bos van benen.
21
 Van Eenoo zet voor en Gyamfi kan koppen, maar niet hard genoeg... Beerschot heeft hier wel al de beste kansen gehad.
20
 Maamar had al eens gesolliciteerd naar een gele kaart, maar nu heeft hij die toch beet na alweer een overtreding op Anas.
20
  Gele kaart voor Ali Maamar
18
 Augustinsson kan vrij uithalen, maar de bal vliegt mijlenver naast.
12
 Gyamfi loopt Augustinsson voorbij alsof hij er niet stond. Dit was wel heel opvallend.
11
 Winkler krult de bal een paar centimeter voorbij de verste paal. Dat had beter gemoeten.
10
 Anderlecht gaat problemen hebben met Vula, dat kunnen we nu al zeggen. Hij loopt constant weg in de rug van Omobamidele.
9
 Maamar krijgt een waarschuwing na stevig doorgaan op Anas.
7
 Winkler met een poging, maar hoog over.
1
 Heekeren moet al een eerste keer ingrijpen. Vula komt op hem af en probeert de bal over hem te liften, maar hij pareert met de hand. Beerschot stond al bijna op voorsprong.
1
 K Beerschot VA - Anderlecht: 0-0
K Beerschot VA (K Beerschot VA - Anderlecht)
K Beerschot VA: William Popp - Brian Plat - Dennis Gyamfi - Bas van den Eynden - Sem Audoor - Lukas Van Eenoo - Mats Rits - Mohamed Anas Haj - Genki Haraguchi - Toshio Lake - Arnold Vula Lamb Luth
Bank: Mohamed Amine Belhadj - Xavier Gies - Milan Govaers - Glenn Claes - Axl van Himbeeck - Jordan Bustin - Edisson Jordanov - Brent Stevens - D'Margio Wright-Philips - Takatora Einaga - Ensar Brahic - Abian Arslan

Anderlecht (K Beerschot VA - Anderlecht)
Anderlecht: Justin Heekeren - Ali Maamar - Andrew Omobamidele - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Mario Stroeykens - Ilias Koutsoupias - Marten Winkler - Thelo Aasgaard - Oliver Antman - Tawfik Bentayeb
Bank: Romeo Amane - Zoumana Keita - Oleg Reabciuk - Mihajlo Cvetkovic - Danylo Sikan - Lukas Ambros - Enric Llansana - Colin Coosemans - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Marco Kana - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini
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K Beerschot VA K Beerschot VA
Popp William 90' -
Plat Brian 90' -
Gyamfi Dennis 69' -
van den Eynden Bas 90' -
Audoor Sem 90' -
Van Eenoo Lukas 90' -
Rits Mats 70' -
Anas Haj Mohamed 90' -
Haraguchi Genki 90' -
Lake Toshio 45' -
Vula Lamb Luth Arnold 90' -
Bank
Amine Belhadj Mohamed 0'  
Gies Xavier 0'  
Govaers Milan 21' -
Claes Glenn 20' -
van Himbeeck Axl 0'  
Bustin Jordan 0'  
Jordanov Edisson 0'  
Stevens Brent 0'  
Wright-Philips D'Margio 45' -
Einaga Takatora 0'  
Brahic Ensar 0'  
Arslan Abian 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Heekeren Justin 90' -
Maamar Ali 59' -
Omobamidele Andrew 90' -
Pétrot Léo 90' -
Augustinsson Ludwig 70' -
Stroeykens Mario 90' -
Koutsoupias Ilias 69' -
Winkler Marten 90' -
Aasgaard Thelo 90' -
Antman Oliver 90' -
Bentayeb Tawfik 90' -
Bank
Amane Romeo 0'  
Keita Zoumana 0'  
Reabciuk Oleg 0'  
Cvetkovic Mihajlo 21' -
Sikan Danylo 0'  
Ambros Lukas 0'  
Llansana Enric 0'  
Coosemans Colin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Kana Marco 0'  
Degreef Tristan 20' -
Bertaccini Adriano 0'  

Vooraf

LIVE: Beerschot ruikt bloed tegen Anderlecht: paars-wit kan zich geen nieuwe blamage veroorloven
LIVE: Beerschot ruikt bloed tegen Anderlecht: paars-wit kan zich geen nieuwe blamage veroorloven

Anderlecht kan zich geen nieuwe misstap veroorloven. Na de bijzonder zure nederlaag bij Dinamo Zagreb moeten de Brusselaars zondag alweer aan de bak in de Croky Cup. Op bezoek bij Beerschot is winnen de enige opdracht. Een uitschakeling zou niet alleen een streep door de bekerambities betekenen, maar ook de druk op Vítor Bruno en zijn ploeg verder opvoeren.

Alleen wordt het op het Kiel allerminst een formaliteit: Beerschot staat bovenaan in de Challenger Pro League, zit in een sterke reeks en krijgt de Belgische recordkampioen voor eigen publiek over de vloer.

De timing maakt de opdracht voor Anderlecht extra belangrijk. De Brusselaars staan vijfde in de competitie, hebben na twee speeldagen in de Europa League nog geen enkel punt en moeten de komende week ook Europees opnieuw aan de slag. Donderdag wacht de verplaatsing naar Jagiellonia Bialystok, waarna op zondag 25 oktober een competitieduel bij AA Gent volgt. Drie wedstrijden die mee kunnen bepalen hoe het seizoen verder evolueert.

De beker is daarbij de eerste horde. Anderlecht wil niet alleen overleven, maar ook vertrouwen tanken. Tegen Cercle Brugge werd met 2-1 gewonnen, maar in Zagreb volgde een nieuwe klap. Paars-wit speelde daar zeker geen slechte wedstrijd en kreeg kansen om iets mee te nemen, maar slikte in de slotfase alsnog een strafschopdoelpunt. 

Léo Pétrot verwoordde na afloop de frustratie: hij wil liever winnen dan mooi verliezen. De Fransman benadrukte dat Anderlecht zowel resultaat als goed voetbal nodig heeft. Tegen Beerschot zal die combinatie opnieuw worden getest. De ploeg van Vítor Bruno moet vermijden dat het overwicht of de kansen niet worden omgezet in een voorsprong, want in een bekerwedstrijd kan één moment alles veranderen.

Beerschot heeft vertrouwen en ruikt een stunt

Beerschot is niet de tegenstander die Anderlecht op dit moment nodig heeft om rustig op adem te komen. De Antwerpenaren staan aan de leiding in de Challenger Pro League en wonnen hun laatste vijf wedstrijden. De recente 5-1 tegen RFC Luik onderstreepte dat de ploeg van Mo Messoudi met vertrouwen naar deze affiche toeleeft. Eerder werd ook Crossing Schaerbeek met 5-3 verslagen.

De kloof tussen beide clubs op papier is groot, maar de omstandigheden maken dit tot een gevaarlijke opdracht voor Anderlecht. Beerschot speelt thuis, heeft de kans om zich tegen een Belgische topclub te tonen en hoeft in tegenstelling tot zijn tegenstander niet met Europese verplichtingen in het achterhoofd te spelen. In een rechtstreekse bekerconfrontatie kan intensiteit bovendien een groter verschil maken dan de status of de competitie waarin beide ploegen uitkomen.

Messoudi kan wel niet rekenen op Jelle Vossen. De ervaren aanvaller sukkelt met een achillespeesblessure en mist de wedstrijd. Daar staat tegenover dat Beerschot met Mats Rits een bekende naam in de rangen heeft. De middenvelder ruilde Anderlecht afgelopen zomer in voor zijn jeugdclub en kent dus de omgeving en verwachtingen bij paars-wit bijzonder goed.

Ook naast het veld is er een opvallend element: Tribune 4 van het Olympisch Stadion blijft gesloten. Beerschot kreeg geen toestemming om het vak te openen, omdat er volgens de veiligheidsdiensten onvoldoende stewards beschikbaar zijn. De club betreurt de beslissing, maar roept de supporters die wel aanwezig zijn op om de ploeg maximaal te steunen.

Vítor Bruno moet de juiste balans vinden

Bij Anderlecht zal Vítor Bruno naar verwachting opnieuw dichter bij zijn sterkste elftal aansluiten na de rotatie in Zagreb. De coach gaf daar meerdere spelers rust of speelminuten, maar die keuzes leverden geen Europees resultaat op. Tegen Beerschot moet hij de juiste balans vinden tussen frisheid, automatismen en de noodzaak om meteen door te stoten.

De wedstrijd in Zagreb leverde ook positieve aanknopingspunten op. Anderlecht creëerde kansen en toonde dat het in staat is om mee te voetballen, maar bleef opnieuw met lege handen achter. Dat maakt de bekerwedstrijd mentaal belangrijk: een overtuigende prestatie kan de ploeg opnieuw wat ademruimte geven, terwijl een uitschakeling de twijfels alleen maar zal vergroten.

Daarna volgt alweer een Europese opdracht waarin Anderlecht punten nodig heeft om uitzicht te houden op de volgende ronde. Een misstap op het Kiel zou de druk richting Bialystok nog verder verhogen. Ook de competitiewedstrijd tegen AA Gent staat al op de agenda. Paars-wit kan zich dus geen week permitteren waarin het telkens achter de feiten aanloopt.

Beker van België

 Ronde 7
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Bergen Bergen 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 0-2 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
La Louvière La Louvière 4-0 Luik FC Luik FC
Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 Seraing Seraing
Union SG Union SG 3-0 Nijlen Nijlen
KV Mechelen KV Mechelen 5-1 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort P3-3 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 Lommel SK Lommel SK
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