Oostende sluit seizoen af met tien man, twee pareltjes en een zege op Eupen

Na een halfuur met tien man en nog twee keer scoren... KV Oostende maakte er wel een leuke afsluiter van het seizoen van Am Kehrweg. Ambrose in de eerste helft en Albanese in de tweede scoorden de doelpunten, twee pareltjes dan nog.

Niks meer te winnen of te verliezen... Dan mag je er wel eens vol en open voor gaan. Voor wie de match niet gezien of gevolgd heeft: spoileralert! Zo'n groots spektakel werd het niet. Eupen begon het sterkst aan de match en Nuhu had na twee minuten al kunnen scoren, maar schoof voorlangs. Gaandeweg herstelde Oostende het evenwicht, maar moest twee tegenvallers in een paar minuten incasseren.

Eerst moest Sakamoto geblesseerd naar de kant en even later pakte Duncan zijn tweede gele kaart binnen het halfuur. Met al geel achter zijn naam beging hij een overtreding op Alloh en de Amerikaan moest er onverbiddelijk af. Maar KVO was daarna wel de betere ploeg. Albanese knalde eerst tegen de lat, maar Ambrose deed het nog beter met een heerlijke goal met links. Het leer verdween in de rechter bovenhoek.

Oostende kwam er in de tweede helft niet veel meer aan te pas, maar Hubert - weer in doel in plaats van Scherpen - had niet echt veel werk op te knappen. Nuhu dreigde veel, maar de laatste actie liep telkens verkeerd af. Ook toen Prevljak scoorde, maar Nuhu voorafgaand buitenspel liep. Himmelmann moest Batzner zelfs van de 0-2 houden.

Het werd uiteindelijk toch nog een dubbele voorsprong na een beauty van Albanese, die vanaan de middenlijk Himmelmann te ver uit zijn doel zag staan. De bal ging zowaar binnen en de wedstrijd was gespeeld.