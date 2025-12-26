Datum: 26/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20

LIVE: Cercle Brugge ziet goal afgekeurd, Union scoort wél!

Een zieke Diop verhuist bij Cercle Brugge naar de bank, zijn plek wordt ingenomen door Diakité. Warleson blijft wel gewoon staan in doel. Ook bij Union SG één wissel: Guilherme vervangt Niang, die in extremis werd opgeroepen voor de Afrika Cup. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Tijd   41' 20" 
41
 De strafschop blijft staan! De VAR heeft zijn analyse gemaakt.
39
 Strafschop voor Cercle Brugge na handspel. Er wordt nog gekeken naar mogelijk buitenspel en dergelijke meer door de VAR.
36
 Aan de ene kant moet Warleson redden op een inzet van Rasmussen, aan de overkant is er meteen Gerkens.
33
 Cercle Brugge begint iets meer aan te dringen in deze fase. Ze willen voor de rust nog graag gelijk maken.
32
  Gele kaart voor Guilherme Smith
30
 Scherpe voorzet van Magnée. Scherpen moet redden op de inzet van Ngoura.
28
 Union SG heeft de match nu echt wel in handen. Cercle Brugge raakt moeilijk in aanvallende posities.
25
 Heel scherpe corner van Rasmussen. Op de lat.
22
 Guilherme waagt zijn kans, Ravych in de baan van het schot.
19
 En meteen is Promise David erdoorheen. Warleson redt in de een-op-eensituatie.
17

Goal 		Doelpunt van Mathias Rasmussen
17
 Nu dan toch de 0-1. Rasmussen met een fluks schot vanop zo'n twintig meter. Warleson kan er niet meer bij, knap in het hoekje van de middenvelder.
14
 David met de kans op de counter, maar het feest gaat niet door.
12
 We zijn opnieuw mét supporters aanwezig. De eerste twaalf minuten waren stil, zoals al een tijdje het geval is.
9
 Union SG probeert de match wat meer in handen te nemen. Nog geen grote kansen wel.
6
 Van de Perre probeert eens het spel te openen, maar hij draalt.
4
 Khalaili met een snelle uitbraak, maar een slechte inspeelpass.
2
 De VAR komt tussen. Duidelijk buitenspel en zo blijft het 0-0.
1
 Na een halve minuut de thuisploeg al meteen op voorsprong, al gaat de vlag in de hoogte. De VAR zal moeten kijken.
1
 De bal rolt op Jan Breydel!
1
 Cercle Brugge - Union SG: 0-0

Vooraf
Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 6.64  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
Diakite Ibrahim 6.49  
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Utkus Edgaras 6.44  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Ravych Christiaan 6.34  
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Nazinho Flavio 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Van der Bruggen Hannes 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Agyekum Lawrence 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Gerkens Pieter 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
Magnée Gary 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/11 (45.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ngoura Steve 5.94  
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Adewumi Oluwaseun 6.15  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Kakou Emmanuel  
Erick  
Minda Alan  
Konate Valy  
Diaby Ibrahima  
Delanghe Maxime  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Diop Edan  
Kouassi Krys  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 7.58  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Sykes Ross 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Burgess Christian 7.11  
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Leysen Fedde 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
Khalaili Anan 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Rasmussen Mathias 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Van de Perre Kamiel 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Smith Guilherme   6.56  
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
Giger Marc 6.57  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ait El Hadj Anouar 7.07  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
David Promise 6.35  
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
Bank
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Fuseini Mohammed  
Rodriguez Kevin  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Kavlashvili Giorgi  
François Guillaume  
Patris Louis  
Makaté Cristian  
