LIVE: Cercle Brugge ziet goal afgekeurd, Union scoort wél!
Een zieke Diop verhuist bij Cercle Brugge naar de bank, zijn plek wordt ingenomen door Diakité. Warleson blijft wel gewoon staan in doel. Ook bij Union SG één wissel: Guilherme vervangt Niang, die in extremis werd opgeroepen voor de Afrika Cup. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!
41' 20"
|
|
41
|
De strafschop blijft staan! De VAR heeft zijn analyse gemaakt.
|
39
|
Strafschop voor Cercle Brugge na handspel. Er wordt nog gekeken naar mogelijk buitenspel en dergelijke meer door de VAR.
|
|
36
|
Aan de ene kant moet Warleson redden op een inzet van Rasmussen, aan de overkant is er meteen Gerkens.
|
33
|
Cercle Brugge begint iets meer aan te dringen in deze fase. Ze willen voor de rust nog graag gelijk maken.
|
32
|
Gele kaart voor Guilherme Smith
|
30
|
Scherpe voorzet van Magnée. Scherpen moet redden op de inzet van Ngoura.
|
28
|
Union SG heeft de match nu echt wel in handen. Cercle Brugge raakt moeilijk in aanvallende posities.
|
25
|
Heel scherpe corner van Rasmussen. Op de lat.
|
|
22
|
Guilherme waagt zijn kans, Ravych in de baan van het schot.
|
19
|
En meteen is Promise David erdoorheen. Warleson redt in de een-op-eensituatie.
|
17
|
Doelpunt van Mathias Rasmussen
|
17
|
Nu dan toch de 0-1. Rasmussen met een fluks schot vanop zo'n twintig meter. Warleson kan er niet meer bij, knap in het hoekje van de middenvelder.
|
14
|
David met de kans op de counter, maar het feest gaat niet door.
|
12
|
We zijn opnieuw mét supporters aanwezig. De eerste twaalf minuten waren stil, zoals al een tijdje het geval is.
|
9
|
Union SG probeert de match wat meer in handen te nemen. Nog geen grote kansen wel.
|
6
|
Van de Perre probeert eens het spel te openen, maar hij draalt.
|
4
|
Khalaili met een snelle uitbraak, maar een slechte inspeelpass.
|
2
|
De VAR komt tussen. Duidelijk buitenspel en zo blijft het 0-0.
|
|
1
|
Na een halve minuut de thuisploeg al meteen op voorsprong, al gaat de vlag in de hoogte. De VAR zal moeten kijken.
|
1
|
De bal rolt op Jan Breydel!
|
1
|
Cercle Brugge - Union SG: 0-0
|
|
Vooraf
Een zieke Diop verhuist bij Cercle Brugge naar de bank, zijn plek wordt ingenomen door Diakité. Warleson blijft wel gewoon staan in doel. Ook bij Union SG één wissel: Guilherme vervangt Niang, die in extremis werd opgeroepen voor de Afrika Cup.
|
|
Warleson
|
| 6.64
Warleson @ Cercle Brugge - Union SG6.64
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|3
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/15 (33.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/14 (21.4%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 3
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
|
Diakite Ibrahim
|
| 6.49
Ibrahim Diakite @ Cercle Brugge - Union SG6.49
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/17 (64.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Utkus Edgaras
|
| 6.44
Edgaras Utkus @ Cercle Brugge - Union SG6.44
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|6
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/15 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Ravych Christiaan
|
| 6.34
Christiaan Ravych @ Cercle Brugge - Union SG6.34
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/13 (61.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/8 (12.5%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
|
Nazinho Flavio
|
| 6.61
Flavio Nazinho @ Cercle Brugge - Union SG6.61
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/15 (60%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|2/3 (66.7%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/5 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
- Sleutelpasses: 2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
|
Van der Bruggen Hannes
|
| 6.65
Hannes Van der Bruggen @ Cercle Brugge - Union SG6.65
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/19 (78.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Agyekum Lawrence
|
| 6.2
Lawrence Agyekum @ Cercle Brugge - Union SG6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/7 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
|
Gerkens Pieter
|
| 6.0
Pieter Gerkens @ Cercle Brugge - Union SG6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/17 (64.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
- Schoten op doel: 2/2
|
Magnée Gary
|
| 6.3
Gary Magnée @ Cercle Brugge - Union SG6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/11 (45.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|12
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/11 (45.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Ngoura Steve
|
| 5.94
Steve Ngoura @ Cercle Brugge - Union SG5.94
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/8 (37.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Adewumi Oluwaseun
|
| 6.15
Oluwaseun Adewumi @ Cercle Brugge - Union SG6.15
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
Kakou Emmanuel
|
|
|
|
|
Erick
|
|
|
|
|
Minda Alan
|
|
|
|
|
Konate Valy
|
|
|
|
|
Diaby Ibrahima
|
|
|
|
|
Delanghe Maxime
|
|
|
|
|
Jurado Heriberto
|
|
|
|
|
De Wilde Nils
|
|
|
|
|
Diop Edan
|
|
|
|
|
Kouassi Krys
|
|
|
|
|
|
|
Scherpen Kjell
|
| 7.58
Kjell Scherpen @ Cercle Brugge - Union SG7.58
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|3
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/14 (92.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/8 (75%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 3
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Sykes Ross
|
| 6.8
Ross Sykes @ Cercle Brugge - Union SG6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/26 (80.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Burgess Christian
|
| 7.11
Christian Burgess @ Cercle Brugge - Union SG7.11
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|27/33 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/8 (37.5%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
|
Leysen Fedde
|
| 7.2
Fedde Leysen @ Cercle Brugge - Union SG7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/24 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
|
Khalaili Anan
|
| 6.36
Anan Khalaili @ Cercle Brugge - Union SG6.36
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/24 (62.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|12
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
|
Rasmussen Mathias
⚽
|
| 8.2
Mathias Rasmussen @ Cercle Brugge - Union SG8.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/22 (90.9%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 2/2
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
|
Van de Perre Kamiel
|
| 6.5
Kamiel Van de Perre @ Cercle Brugge - Union SG6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/30 (70%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|13
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Smith Guilherme
|
| 6.56
Guilherme Smith @ Cercle Brugge - Union SG6.56
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|4
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/6 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/21 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|13
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
|
Giger Marc
|
| 6.57
Marc Giger @ Cercle Brugge - Union SG6.57
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/16 (68.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Ait El Hadj Anouar
|
| 7.07
Anouar Ait El Hadj @ Cercle Brugge - Union SG7.07
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/20 (85%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
David Promise
|
| 6.35
Promise David @ Cercle Brugge - Union SG6.35
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/7 (42.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
- Schoten op doel: 1/2
|Bank
|
Chambaere Vic
|
|
|
|
|
Barry Mamadou Thierno
|
|
|
|
|
Fuseini Mohammed
|
|
|
|
|
Rodriguez Kevin
|
|
|
|
|
Pavlic Ivan
|
|
|
|
|
Schoofs Rob
|
|
|
|
|
Kavlashvili Giorgi
|
|
|
|
|
François Guillaume
|
|
|
|
|
Patris Louis
|
|
|
|
|
Makaté Cristian
|
|
|
|