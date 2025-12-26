LIVE: Cercle Brugge ziet goal afgekeurd, Union scoort wél!

41

De strafschop blijft staan! De VAR heeft zijn analyse gemaakt.



39

Strafschop voor Cercle Brugge na handspel. Er wordt nog gekeken naar mogelijk buitenspel en dergelijke meer door de VAR.



36

Aan de ene kant moet Warleson redden op een inzet van Rasmussen, aan de overkant is er meteen Gerkens.



33

Cercle Brugge begint iets meer aan te dringen in deze fase. Ze willen voor de rust nog graag gelijk maken.



32

Gele kaart voor Guilherme Smith





30

Scherpe voorzet van Magnée. Scherpen moet redden op de inzet van Ngoura.



28

Union SG heeft de match nu echt wel in handen. Cercle Brugge raakt moeilijk in aanvallende posities.



25

Heel scherpe corner van Rasmussen. Op de lat.



22

Guilherme waagt zijn kans, Ravych in de baan van het schot.



19

En meteen is Promise David erdoorheen. Warleson redt in de een-op-eensituatie.



17



Doelpunt van Mathias Rasmussen





17

Nu dan toch de 0-1. Rasmussen met een fluks schot vanop zo'n twintig meter. Warleson kan er niet meer bij, knap in het hoekje van de middenvelder.



14

David met de kans op de counter, maar het feest gaat niet door.



12

We zijn opnieuw mét supporters aanwezig. De eerste twaalf minuten waren stil, zoals al een tijdje het geval is.



9

Union SG probeert de match wat meer in handen te nemen. Nog geen grote kansen wel.



6

Van de Perre probeert eens het spel te openen, maar hij draalt.



4

Khalaili met een snelle uitbraak, maar een slechte inspeelpass.



2

De VAR komt tussen. Duidelijk buitenspel en zo blijft het 0-0.



1

Na een halve minuut de thuisploeg al meteen op voorsprong, al gaat de vlag in de hoogte. De VAR zal moeten kijken.



1

De bal rolt op Jan Breydel!



1

Cercle Brugge - Union SG: 0-0



