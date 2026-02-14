LIVE: Wat kan Charleroi nog verzinnen?

84

Nog wat wissels. De tijd dringt voor de Zebra's?



81

Max Dean nog eens met een kans. Krijgen we nog iets? De 1-3 blijft voorlopig staan.



80

Cheick Keita

Antoine Colassin





80

Patrick Pflücke

Filip Szymczak





78

De tijd is bijna op voor Charleroi. Komt er nog iets?



75

Van Den Kerkhof probeert de bakens nog eens te verzetten, maar dat levert niets op.



72

Dean maakt er vanop de stip meteen 1-3 van. En zo is de wedstrijd opnieuw gespeeld, zo lijkt het.



71

Nog twintig minuten. Wat krijgen we hier nog in deze partij? Strafschop voor Gent!



71



Doelpunt van Max Dean (Penalty)





68

Momodou Sonko

Hyun-Seok Hong





68

Hupla! Keita maakt er 1-2 van. We hebben opnieuw een wedstrijd!



67



Doelpunt van Cheick Keita (Patrick Pflücke)





66

Halfweg de tweede helft. Charleroi zit stilaan in de problemen hoor!



65

Etienne Camara

Jakob Napoleon Romsaas





63

Charleroi gaat nu echt moeten komen. Tot op heden komen ze niet tot een grote kans!



60

Daar is de 0-2. Dean lijkt de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen.



59

Gele kaart voor Max Dean





59



Doelpunt van Max Dean (Momodou Sonko)





57

Scheidler met de kans, maar hij grijpt er net naast!



54

De bezoekers hebben een plan, maar dat lijkt voorlopig toch vooral op wijken. Kan Charleroi profiteren?



51

Titraoui met een gevaarlijke voorzet, Roef duwt opnieuw in corner!



48

Meteen Sonko! Op de paal!



46

De bal rolt opnieuw in Charleroi!



45+1

Enkel nog de twee extra minuten. Gent met een voorsprong de rust in, zoveel lijkt duidelijk.



45

Antoine Bernier

Lewin Blum





45

Dean in de rug van Ousou, maar Delavallée pakt uit met een goede redding om de 0-2 te voorkomen!



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



42

Goede actie van de Zebra's. De voorzet van Bernier vindt echter niemand.



39

Daar is Pflücke! Op de paal! Gent komt goed weg!



37

Gele kaart voor Michal Skoras





37

Corner voor Charleroi, maar de bal gaat nergens heen en wordt weggewerkt.



34

Gent heeft de match onder controle, we kabbelen stilaan richting rust.



31

Aan de overkant probeert Titraoui het een keertje. Ook daar hadden we misschien iets meer van mogen verwachten.



29

Vrije trap voor KAA Gent, maar die raakt kant noch wal.



27

Hashioka met een gevaarlijke center, maar er komt niemand echt goed tot een kans.



24

Scheidler probeert het eens, maar Roef duwt in corner!



21

En nu waagt ook Sonko zijn kans een keertje, maar de 0-2 blijft van het scorebord!



18

KAA Gent neemt de match in handen. De Buffalo's laten de bal circuleren, Charleroi heeft werk aan de winkel.



15

Goede voorzet richting Scheidler, maar die kan er niets mee doen.



12

Kadri krijgt veel tijd om een voorzet te lanceren en dan kan Ito er vrij makkelijk 0-1 van maken. Gent op rozen!



11



Doelpunt van Atsuki Ito (Abdelkahar Kadri)





9

Volckaert met een kopbal, maar geen probleem voor Delavallée.



6

Charleroi meteen met het balbezit. Nu is het zaak dat ook om te zetten in kansen.



3

Camara met een eerste trapje!



1

De bal rolt in Charleroi!



1

Charleroi - KAA Gent: 0-0





18:11

Wat danseresjes uit Charleroi kwamen de boel al even opzwepen. Toch maar vooral op het voetbal mikken zouden we denken.





Vooraf

Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen.

