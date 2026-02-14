Datum: 14/02/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

LIVE: Wat kan Charleroi nog verzinnen?

Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Tijd   83' 8" 
84
 Nog wat wissels. De tijd dringt voor de Zebra's?
81
 Max Dean nog eens met een kans. Krijgen we nog iets? De 1-3 blijft voorlopig staan.
80
 Vervangen Cheick Keita
Ingevallen Antoine Colassin
80
 Vervangen Patrick Pflücke
Ingevallen Filip Szymczak
78
 De tijd is bijna op voor Charleroi. Komt er nog iets?
75
 Van Den Kerkhof probeert de bakens nog eens te verzetten, maar dat levert niets op.
72
 Dean maakt er vanop de stip meteen 1-3 van. En zo is de wedstrijd opnieuw gespeeld, zo lijkt het.
71
 Nog twintig minuten. Wat krijgen we hier nog in deze partij? Strafschop voor Gent!
71

Goal 		Doelpunt van Max Dean (Penalty)
68
 Vervangen Momodou Sonko
Ingevallen Hyun-Seok Hong
68
 Hupla! Keita maakt er 1-2 van. We hebben opnieuw een wedstrijd!
67

Goal 		Doelpunt van Cheick Keita (Patrick Pflücke)
66
 Halfweg de tweede helft. Charleroi zit stilaan in de problemen hoor!
65
 Vervangen Etienne Camara
Ingevallen Jakob Napoleon Romsaas
63
 Charleroi gaat nu echt moeten komen. Tot op heden komen ze niet tot een grote kans!
60
 Daar is de 0-2. Dean lijkt de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen.
59
  Gele kaart voor Max Dean
59

Goal 		Doelpunt van Max Dean (Momodou Sonko)
57
 Scheidler met de kans, maar hij grijpt er net naast!
54
 De bezoekers hebben een plan, maar dat lijkt voorlopig toch vooral op wijken. Kan Charleroi profiteren?
51
 Titraoui met een gevaarlijke voorzet, Roef duwt opnieuw in corner!
48
 Meteen Sonko! Op de paal!
46
 De bal rolt opnieuw in Charleroi!


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Enkel nog de twee extra minuten. Gent met een voorsprong de rust in, zoveel lijkt duidelijk.
45
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Lewin Blum
45
 Dean in de rug van Ousou, maar Delavallée pakt uit met een goede redding om de 0-2 te voorkomen!
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
42
 Goede actie van de Zebra's. De voorzet van Bernier vindt echter niemand.
39
 Daar is Pflücke! Op de paal! Gent komt goed weg!
37
  Gele kaart voor Michal Skoras
37
 Corner voor Charleroi, maar de bal gaat nergens heen en wordt weggewerkt.
34
 Gent heeft de match onder controle, we kabbelen stilaan richting rust.
31
 Aan de overkant probeert Titraoui het een keertje. Ook daar hadden we misschien iets meer van mogen verwachten.
29
 Vrije trap voor KAA Gent, maar die raakt kant noch wal.
27
 Hashioka met een gevaarlijke center, maar er komt niemand echt goed tot een kans.
24
 Scheidler probeert het eens, maar Roef duwt in corner!
21
 En nu waagt ook Sonko zijn kans een keertje, maar de 0-2 blijft van het scorebord!
18
 KAA Gent neemt de match in handen. De Buffalo's laten de bal circuleren, Charleroi heeft werk aan de winkel.
15
 Goede voorzet richting Scheidler, maar die kan er niets mee doen.
12
 Kadri krijgt veel tijd om een voorzet te lanceren en dan kan Ito er vrij makkelijk 0-1 van maken. Gent op rozen!
11

Goal 		Doelpunt van Atsuki Ito (Abdelkahar Kadri)
9
 Volckaert met een kopbal, maar geen probleem voor Delavallée.
6
 Charleroi meteen met het balbezit. Nu is het zaak dat ook om te zetten in kansen.
3
 Camara met een eerste trapje!
1
 De bal rolt in Charleroi!
1
 Charleroi - KAA Gent: 0-0
18:11
 Wat danseresjes uit Charleroi kwamen de boel al even opzwepen. Toch maar vooral op het voetbal mikken zouden we denken.

Vooraf
Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen.
Charleroi (Charleroi - KAA Gent)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Amine Boukamir

KAA Gent (Charleroi - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Daiki Hashioka - Matties Volckaert - Maksim Paskotsi - Tiago Araujo - Atsuki Ito - Leonardo Da Silva Lopes - Michal Skoras - Abdelkahar Kadri - Momodou Sonko - Max Dean
Bank: Aimé Omgba - Moctar Diop - Hyun-Seok Hong - Hatim Essaouabi - Tibe De Vlieger - Mohammed El Âdfaoui - Kjell Peersman - Gilles De Meyer
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Keita Cheick 80' 7.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 46/54 (85.2%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Camara Etienne 65' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 43/53 (81.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/53 (75.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Pflücke Patrick A 80' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 25' 5.8 -
Meer statistieken
Szymczak Filip 10' -
Colassin Antoine 10' -
Blum Lewin 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.1 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Meer statistieken
Hashioka Daiki 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Skoras Michal   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sonko Momodou A 68' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Dean Max ⚽ ⚽   90' 8.0 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 4/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 0'  
Diop Moctar 0'  
Hong Hyun-Seok 22' 6.4 -
Meer statistieken
Essaouabi Hatim 0'  
De Vlieger Tibe 0'  
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
De Meyer Gilles 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 0-2 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
