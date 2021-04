Club Brugge heeft even tijd nodig om op gang te komen, maar is dankzij strafschopdoelpunt Vanaken drie uitpunten rijker

KV Kortrijk en Club Brugge maakten er in de West-Vlaamse derby een al bij al boeiend schouwspel van in de schaduw van de Broeltorens. De VAR had het nodige nakijkwerk, de spanning bleef heel lang in de wedstrijd.

KV Kortrijk wilde een 0 op 12 afwenden en moest na de zeges van Waasland-Beveren en STVV eerder op zaterdag misschien toch opnieuw een klein beetje naar beneden kijken en konden sowieso wel wat punten gebruiken.

Vier wissels bij Kortrijk, Chong voor Lang

Yves Vanderhaeghe posteerde met Dewaele, De Sart, Sissoko en Gueye vier nieuwe namen tussen de lijnen in vergelijking met twee weken geleden. Philippe Clement verkoos dan weer Sobol boven Denswil en bracht Chong als vervanger van de geschorste en geblesseerde Noa Lang.

© photonews

Blauw-zwart leek in het eerste kwartier nog niet helemaal te weten dat de interlandbreak helemaal voorbij was en liet zich daardoor een paar keer nogal kinderlijk aftroeven. De eerste verwittiging was een voorzetschot van Selemani, met de nodige moeite gepakt door Mignolet.

Daarna was er een doelpunt van Derijck, dat evenwel werd afgekeurd omdat in de fase daarvoor Radovanovic vanuit buitenspel naar doel had gekopt. Het was uitstel van executie, want vier minuten later was Gano er alsnog doorheen en hij schoof de 1-0 voorbij Mignolet.

VAR-momentjes

Alle hens aan dek dus voor de Bruggelingen, die niet lang hoefden te wachten op de gelijkmaker. Sobol nam een bal prinsheerlijk op de slof en zette zo de bordjes in no-time opnieuw op gelijke hoogte. De VAR vroeg nog even aan de ref om te komen kijken voor eventueel hinderlijk positiebuitenspel, maar de 1-1 bleef staan.

© photonews

In een evenwichtige eerste helft kwamen beide ploegen daarna nog wel een paar keer in de buurt van een nieuwe voorsprong, maar we gingen rusten met 1-1. De leuke eerste 45 minuten kregen geen bemoedigend vervolg jammer genoeg.

Vederlichte penalty

Ook in de tweede helft ging het goed op en neer, dat wel. Maar er zat te weinig stootkracht en zorgvuldige executie in het spel om van oogstrelend voetbal of dergelijke te spreken. De wedstrijd werd wat harder, de duels wat bitser.

Lange tijd leek het op 1-1 te zullen gaan eindigen op die manier, maar een kwartier voor tijd ging de bal op de stip na een (vederlichte) strafschopfout op Sobol. Vanaken kon zo vanop de stip blauw-zwart alsnog de drie punten bezorgen.