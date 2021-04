Het zat Luka Elsner hoog na nederlaag tegen Club Brugge: "We spelen voetbal, geen basketbal" en "De match is niet door ons verloren"

Luka Elsner zag zijn KV Kortrijk een goede wedstrijd spelen tegen Club Brugge, maar uiteindelijk geen punt(en) pakken door onder meer een lichte strafschop tegen in het slot van de wedstrijd.

Luka Elsner was dan ook duidelijk in zijn bewoordingen na de wedstrijd: "Ik wist echt niet wat te vertellen tegen mijn spelers. We hebben een goede match gespeeld, met veel engagement."

Geen basketbal

"Maar de match is niet beslist door ons. Onze inspanningen zijn niet op de juiste manier van een beloning voorzien. We spelen geen basketbal, er is een verschil tussen iemand aanraken en iemand duwen."

"Anders gaan we de wedstrijden echt alle minuten moeten gaan onderbreken. Onze spelers waren zeer gemotiveerd, we speelden als een ploeg en volgende week moeten we dezelfde mentaliteit tonen tegen Waasland-Beveren."