Consternatie over (goedkope) elfmeter Club Brugge: "Slechts één man vond het een strafschop"

De arbitrage en de VAR waren opnieuw bepalend in de Jupiler Pro League op zaterdag. Het was in Kortrijk - Club Brugge niet anders.

Kortrijk zag eerst een doelpunt afgekeurd worden, maar kwam toch op voorsprong via Gano. Een droge knal van Sobol - met Dost in die fase wel in het zicht van doelman Ilic - zorgde voor de gelijkmaker, want de ref keurde het doelpunt goed ondanks aandringen van de VAR. 👀 | @ClubBrugge kreeg een penalty voor deze duw van Timothy Derijck op Eduard Sobol! 👇 #KVKCLU pic.twitter.com/L8voH30WYW — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2021 Hét moment dat uiteindelijk bepalend zou gaan worden was een lichte duw van Timothy Derijck op Eduard Sobol. Die ging gretig neer, de bal werd op de stip gelegd. Vanop elf meter zorgde Hans Vanaken zo voor de 1-2 én de drie punten. Timothy Derijck begreep er achteraf bitter weinig van: "Dit was totaal geen penalty. Slechts één persoon vindt het een elfmeter en dat is de scheidsrechter."

