🎥 Heerlijke beelden: kinderen met ASS zingen mee in de stadions

Dit weekend zitten er in heel wat Belgische stadions opnieuw wat supporters.

In het teken van Wereldautismedag op vrijdag 2 april werden kinderen met ASS uitgenodigd in de stadions door de Pro League. Aangezien er voor hen vaak te veel prikkels zijn in een volgepakt stadion, zag de Pro League een uitgelezen kans om de kinderen uit te nodigen in het stadion.

Na toestemming van Minister van Sport Ben Weyts werd het initiatief uitgerold en ook veel clubs gaven er gehoor aan. Bij KV Kortrijk speelden ze voor de aftrap van het duel tegen Club Brugge You'll Never Walk Alone en lieten ze de kinderen luidkeels meezingen, het leverde alvast mooie beelden op.