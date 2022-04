Union profiteert volop van defensieve blunders Anderlecht: paars-wit zwaar gebuisd op eerste herexamen

Voetbal is iets mentaal. Als je na 12 minuten al 2-0 voorstaat, kan je door een muur lopen. Zeker als de naam Union SG is en je dat al een heel seizoen lang bewezen hebt. Anderlecht - heel slechte student - was al gekraakt in dat eerste kwartier. De titelstrijd is daardoor al een tweestrijd.

Een vraag die we vrijdag aan Vincent Kompany stelden: "Wat hebben jullie geleerd uit die twee vorige verliesmatchen tegen Union?" Er kwam niet echt een antwoord op. Maar na 12 minuten konden we zelf wel antwoorden: niks, nada, noppes! Les 1: Iedereen weet nu wel al dat Union graag zo snel mogelijk verticaal speelt. Ook bij stilstaande fases.

Huiswerk niet gemaakt

Maar toch lieten ze zich bij Anderlecht vangen na een vrije trap die snel genomen werd. Vanzeir mocht voorzetten, Van Crombrugge zat er nog goed tussen, maar was kansloos op de herneming van Nieuwkoop.

© photonews

Les 2: Neem geen risico's achteraan met Vanzeir en Undav in de buurt. Die gasten willen een foutje uitlokken. Cullen en Magallan hadden dat na de vorige matchen ook nog niet begrepen. Vanzeir kreeg de bal, ging ermee aan de haal en chipte perfect de 2-0 in doel. In drie matchen je huiswerk zo slecht gemaakt hebben. In het middelbaar krijg je daarvoor een dikke buis.

© photonews

We hebben dat ook eens meegemaakt toen we die taak Aardrijkskunde - 't was mooi weer buiten - 'vergeten' maken waren. Ons vader kon er niet om lachen. Vincent Kompany nog minder. Dan steek je uren in die voorbereiding en krijg je dit. "Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten", zei vader dan steevast.

Geklungel

De paars-witten herpakten zich wel even. Iedereen heeft wel eens een juist antwoord hé. Cullen kreeg de bal panklaar gelegd door Kouamé en kon niet meer missen. Dan toch? Een slecht begin - ik heb op het einde van het jaar ook wel een voldoende op Aardrijkskunde gekregen - kan je altijd wel goedmaken. Maar nee, Anderlecht is de slechtste student van de hoop. Nog geen tien minuten ver in de tweede helft stond het 3-1.

© photonews

Wat een geklungel ook weer bij de bezoekers. Undav leek in een verloren positie te zitten, maar mocht de bal toch nog voorzetten. Voor doel stond iedereen te slapen behalve de inlopende Mitoma, die er zijn voet maar moest tegenzetten. De VAR creëerde nog wat onzekerheid, maar het telde uiteindelijk wel.

Je moet het dit Union nageven: ze weten perfect waar ze voor staan. Snelle uitbraken en elke keer voor gevaar zorgen. Club Brugge topfavoriet volgens iedereen? Dat zullen we moeten zien in de onderlinge matchen. Want na de eerste speeldag is het toch al een tweestrijd geworden voor de titel.