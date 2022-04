Titelstrijd is nu al tweestrijd, ook spelers van Union weten dat: "Matchen tegen Club worden het belangrijkst" en "We gaan deze kans pakken"

Het gemak waarmee Union SG de buren uit Anderlecht onder de knoet hield, doet vermoeden dat ze echt geen inzakking gaan krijgen tijdens deze play-offs. Na speeldag 1 kunnen we al zeggen dat de titelstrijd nu echt een tweestrijd is. "We kijken al uit naar die matchen tegen Brugge", klonk het.

Met onverzettelijk vertrouwen op het veld, met vuur in de ogen ernaast... Union is klaar voor de uitdaging. "Het is duidelijk dat het tussen ons en Brugge zal gaan", knikte Deniz Undav. "Dat gaat een mooi duel tot het einde worden."

Dante Vanzeir stond na zijn schorsing meteen weer in de vuurlinie en trok zich van alle commentaar van buitenaf weinig aan. "Er waren veel vragen of we er niet onderdoor zouden gaan hé?", knipoogde hij. "Wel, dit is ons antwoord. We zijn er bijlange nog niet, maar een goeie start is toch wel heel belangrijk."

Rots in de branding achteraan, Christian Burgess, was wat minder bescheiden met zijn uitspraken. “Druk is een privilege. We krijgen deze unieke kans op de titel, en we gaan die nemen ook", aldus de rijzige verdediger.

Vanzeir keek dan ook uit naar het vervolg. Met deze mentaliteit is immers niemand klaar met dit Union. "We hebben Anderlecht op een serieuze achterstand gezet. Maar het is allemaal onvoorspelbaar. De matchen tegen Club worden het belangrijkst en we kijken er al naar uit. Wij willen de uitdaging aangaan. We tonen dat we nog naar elke bal met evenveel vuur gaan. Zo kunnen we het iedereen moeilijk maken."