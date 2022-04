Club Brugge boekt zuinige overwinning tegen potig Antwerp en is voorlopig leider

Club Brugge en Royal Antwerp mochten deze middag de Champions Play Offs op gang trappen. In een potige wedstrijd was het uiteindelijk Club dat aan het langste eind trok. Blauw-Zwart komt zo (voorlopig) aan kop.

Een graad of zeventien in een goedgevuld Jan Breydelstadion zorgde voor een ideale dag om de Champions Play Offs op gang te trappen. In een stevige eerste helft met een overvloed aan fouten waren de grootste kansen in het openingskwartier voor The Reds. Almeida kopte de bal in de zestien terug op Frey die van dichtbij over doel duwde. Ook Haroun miste de kans op de openingstreffer door over de bal te trappen bij een counter.

Club kwam nadien meer in het spel en dat leverde kansen op. Olsen omspeelde Butez en kapte naar zijn rechtervoet, maar schoof de bal via een Antwerps been naast het doel. Het doel waarin de Antwerp-doelman verrassend veel tijd rekte de eerste helft.

Buchanan bracht enkele minuten voor tijd de thuisploeg dan toch op voorsprong. Hij slalomde door de Antwerpse verdediging en haalde uit, de bal dwarrelde via het been van Haroun in doel. Rusten geblazen met een verdiende voorsprong.

Antwerp kwam gedreven uit de kleedkamer en was op zoek naar de gelijkmaker. Frey kwam eerst nipt te laat op een voorzet van Balikwisha en combineerde daarna knap met Yusuf, wiens schot over het doel eindigde.

Grote kansen bleven echter uit in de tweede helft. Seck pakte in de slotminuten nog zijn tweede gele kaart na een onnodige duw aan Mechele. Club is zo, toch voor even, leider en begint met drie punten aan de Play Offs.