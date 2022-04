Doelpuntenmaker Tajon Buchanan: "Nog vijf finales te spelen"

Tajon Buchanan heeft met zijn eerste doelpunt voor Club Brugge het grootste aandeel in de Brugse overwinning tegen Antwerp deze namiddag. De Canadees speelde een sterke partij en heeft vertrouwen in zijn ploeg voor het kampioenschap. "Er is veel kwaliteit in onze kleedkamer".

"Ik heb lang moeten wachten op m'n eerste doelpunt voor Club Brugge, maar ik ben blij dat het eindelijk zover is, en dat in zo'n belangrijke wedstrijd. Het was een pittige wedstrijd, we weten dat elke wedstrijd in de Play Offs zwaar zal zijn."

"We hebben nog vijf finales te spelen. Er is heel veel kwaliteit in onze kleedkamer en die moeten we blijven tonen op het veld. Zoveel punten mogelijk sprokkelen."