Aanvoerder van Antwerp toont dat hij niet versleten is: "Aan zij die twijfelden aan mij: Faris staat er nog in de toppers"

Antwerp verloor zondagmiddag met het kleinste verschil tegen Club Brugge. Toch was het contrast met de 4-1 van eind februari erg groot. De Great Old ging strijdend ten onder. Het was good old Faris Haroun die voorop ging in de strijd.

Tot diep in de tweede helft schaduwde Faris Haroun Hans Vanaken in balverlies. In balbezit liep de ervaren middenvelder alle gaten in, tot krampen hem diep in de tweede helft velden. "Op niet-wedstrijddagen volg ik de Ramadan en bovendien speelde ik al een tijdje niet meer... Maar ik hoop dat ik getoond heb dat ik de ploeg nog kan helpen. Ik weet dat er mensen zijn die aan mij begonnen te twijfelen. Aan hen: Faris staat er nog in de toppers."

De aanvoeder van Antwerp was zeker te spreken over de manier waarop Antwerp is komen voetballen in het Jan Breydelstadion. "Dag en nacht verschil met die 4-1. Het was geen eenrichtingsverkeer, we hadden zeker enkele goede kansen in de omschakeling. Jammer genoeg ontbrak het ons aan kwaliteit in de laatste dertig meter van het veld. Ook ikzelf had beter moeten doen bij die kans."

"Al bij al kan ik zeker leven met de manier waarop we verloren hebben. Als we met deze mentaliteit blijven voetballen, gaan we zeker thuis nog ploegen veel pijn kunnen doen", besluit Faris Haroun.