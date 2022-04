Brian Priske ondanks nederlaag tevreden over prestatie Antwerp: "We speelden een internationale wedstrijd, hopelijk geeft dit ons een boost"

Antwerp leverde zondagmiddag wellicht een van zijn beste prestaties van de afgelopen maanden. Toch moesten de troepen van Brian Priske met een nederlaag afdruipen in het Jan Breydelstadion. Ondanks de nederlaag was de Deen best opgetogen met wat zijn ploeg op de mat legde.

"We hebben vandaag een heel goede wedstrijd gespeeld. In veel aspecten hebben we hen veel moeilijkheden bezorgd en bovendien hadden we de betere kansen voor rust. Kortom, ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar gelukkig met de prestatie van de jongens. Ik zag ons vandaag een internationale wedstrijd spelen. Helaas heeft dat ons geen punten opgeleverd, maar ik hoop dat dit ons een boost kan geven voor de twee komende thuiswedstrijden", aldus Brian Priske op de persconferentie.

Priske paste zich aan aan Club Brugge en koos voor drie centrale verdedigers, terwijl hij voorkeur heeft voor een viermansdefensie. "Vandaag was dat een wapen om hun wingbacks te neutraliseren en meer man op man te gaan spelen op het middenveld. Dat werkte heel goed, behalve bij dat tegendoelpunt. Natuurlijk is het bekend dat ik liever met vier jongens achterin speel, maar het is goed om weten dat we meer formaties aankunnen", aldus Priske.

Ook aanvoerder en oude krijger Faris Haroun mocht in de basis starten. De middenvelder moest Hans Vanaken schaduwen en kon terugblikken op een ijzersterke prestatie. "Faris was erg sterk vandaag, dat staat buiten kijf. Hij bestrijkt enorm veel terrein en kreeg een goede kans om te scoren. Of hij ook volgende week speelt? Alles hangt af van het game plan. Soms moeten we dominanter voetballen dan we hier vandaag gedaan hebben", besluit Priske.