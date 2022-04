Alfred Schreuder is eerlijk na winst tegen Antwerp: "Zij hadden de betere kansen"

Club Brugge won deze middag met het kleinste verschil van Royal Antwerp. Club trok uiteindelijk aan het langste eind, maar Antwerp was zeker niet kansloos. "Voetbal kan niet altijd mooi zijn".

"In de eerste helft vond ik dat we nerveus begonnen. Antwerp stond vandaag heel goed opgesteld. Ploegen die tegen ons spelen kennen onze kwaliteiten dus passen ze hun systeem aan ons aan. We wisselden te weinig van kant in de eerste helft waardoor we ruimte en kansen weggaven. Antwerp kon in de eerste helft zeker een keer scoren. Zij kregen de beste mogelijkheden."

"In de tweede helft bleven we geduldig. Ons spel was niet top, maar ik ben erg tevreden over de ingesteldheid van mijn spelers. Club Brugge groeit elke week, het kan niet altijd mooi zijn maar dat is voetbal."